聚焦「一帶一路」對接亞歐發展戰略

本報巴黎9月16日電 記者李鴻濤報導：9月15日，博鰲亞洲論壇在巴黎舉辦「一帶一路：亞歐戰略對接」主題會議，探討「一帶一路」與容克計劃等各國發展計劃的對接。會議認為，在「一帶一路」倡議下，亞洲與歐洲可以在基礎設施、互聯互通、貿易投資制度化安排、產業創新等方面深化合作，充分發揮貿易投資潛力，促進亞歐經貿深度融合和經濟全面繁榮。博鰲亞洲論壇副理事長曾培炎、法國參議院議長拉爾歇等來自中國、法國、德國、英國等19個國家和地區的300多名代表出席會議。

曾培炎指出，「一帶一路」倡議是中國國家主席習近平基於應對后金融危機，為探求世界經濟增長新動力、實現普惠平衡發展、彌合貧富差距鴻溝而提出的。倡議核心是一個「共」字，即「共商、共建、共享」原則，各國都是平等參與者、貢獻者、受益者。「一帶一路」是開放包容的，歡迎全球各經濟體參與。