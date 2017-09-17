聚焦「一帶一路」對接亞歐發展戰略北京新浪網 (2017-09-17 03:45)
聚焦「一帶一路」對接亞歐發展戰略
本報巴黎9月16日電 記者李鴻濤報導：9月15日，博鰲亞洲論壇在巴黎舉辦「一帶一路：亞歐戰略對接」主題會議，探討「一帶一路」與容克計劃等各國發展計劃的對接。會議認為，在「一帶一路」倡議下，亞洲與歐洲可以在基礎設施、互聯互通、貿易投資制度化安排、產業創新等方面深化合作，充分發揮貿易投資潛力，促進亞歐經貿深度融合和經濟全面繁榮。博鰲亞洲論壇副理事長曾培炎、法國參議院議長拉爾歇等來自中國、法國、德國、英國等19個國家和地區的300多名代表出席會議。
曾培炎指出，「一帶一路」倡議是中國國家主席習近平基於應對后金融危機，為探求世界經濟增長新動力、實現普惠平衡發展、彌合貧富差距鴻溝而提出的。倡議核心是一個「共」字，即「共商、共建、共享」原則，各國都是平等參與者、貢獻者、受益者。「一帶一路」是開放包容的，歡迎全球各經濟體參與。
關鍵字：
上一則：拐點日漸明晰 關注大型綜合券商
下一則：走出深閨顯神采
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
麗塔 床墊．Luxury 床墊．瑞典 床墊．床墊 100．DEREK 床墊．Pierre 床墊．泡棉床墊．加大床墊．puku 床墊．彈簧 床墊．水床墊．寵物 床墊．Nac Nac 床墊．透氣 床墊．床墊 11cm．denise 床墊．雙人床墊．床墊 3M．LOGOS 床墊．羊毛 床墊．記憶床墊．PetGear 床墊．4尺 床墊．filtrete 床墊．天然 乳膠床墊．L R 床墊．床墊 100 mit．BRI-RICH 床墊．床墊布套．三折床墊
凱雷據稱考慮以10億加元出售營銷服務公司Array。【北京新浪網】
資生堂宣布召回40萬根眼線膠筆：筆芯混入塑料碎片【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多