大家好，這裡是正經電競，我是正經小弟。英雄聯盟又出BUG了，不少玩家利用這個BUG拿到許多免費皮膚！

前日，英雄聯盟官網上線了一個「開學季」的活動，玩家只要在遊戲中完成比賽（模式不限，人機、排位都可）就能領取獎勵，就有幾率拿到永久皮膚。

機智的玩家們發現這個活動的一個漏洞，只要是未滿30級的賬號領到永久皮膚的概率非常大。於是許多LOL玩家紛紛開始了刷起了皮膚，只要在其他大區新建1級小號刷人機，刷完之後就將領皮膚分配到大號所在的區。

當官方發現這個BUG后，在16號中午已經將漏洞補上，現在玩家在開小號刷到的皮膚基本上都是7天體驗。

獲得皮膚的玩家現在在擔心官方會不會收回永久皮膚。在正經小弟看來，此次官方有很大的幾率不會收回玩家已經刷到的皮膚！

因為，現在的英雄聯盟人氣有所下滑，如果官方回收皮膚，會影響到許多玩家對遊戲的熱情。反之，已經刷到皮膚的玩家，就會對遊戲產生更強的粘性。

當然，這隻是正經小弟的猜測。也有可能，為了平衡沒有刷到皮膚的玩家的心情，官方會補償一定的遊戲道具，回收利用小號所刷的皮膚。或者是將大部分皮膚回收，留下少數皮膚給幸運兒。

小弟有話說：一覺醒來，感覺錯過了好幾個億，心痛！

那麼問題來了：這次官方會回收玩家刷的皮膚嗎？