英雄聯盟新活動出現漏洞，玩家瘋狂刷永久皮膚，這次官方可能不回收?北京新浪網 (2017-09-17 03:32)
大家好，這裡是正經電競，我是正經小弟。英雄聯盟又出BUG了，不少玩家利用這個BUG拿到許多免費皮膚！
前日，英雄聯盟官網上線了一個「開學季」的活動，玩家只要在遊戲中完成比賽（模式不限，人機、排位都可）就能領取獎勵，就有幾率拿到永久皮膚。
機智的玩家們發現這個活動的一個漏洞，只要是未滿30級的賬號領到永久皮膚的概率非常大。於是許多LOL玩家紛紛開始了刷起了皮膚，只要在其他大區新建1級小號刷人機，刷完之後就將領皮膚分配到大號所在的區。
當官方發現這個BUG后，在16號中午已經將漏洞補上，現在玩家在開小號刷到的皮膚基本上都是7天體驗。
獲得皮膚的玩家現在在擔心官方會不會收回永久皮膚。在正經小弟看來，此次官方有很大的幾率不會收回玩家已經刷到的皮膚！
因為，現在的英雄聯盟人氣有所下滑，如果官方回收皮膚，會影響到許多玩家對遊戲的熱情。反之，已經刷到皮膚的玩家，就會對遊戲產生更強的粘性。
當然，這隻是正經小弟的猜測。也有可能，為了平衡沒有刷到皮膚的玩家的心情，官方會補償一定的遊戲道具，回收利用小號所刷的皮膚。或者是將大部分皮膚回收，留下少數皮膚給幸運兒。
小弟有話說：一覺醒來，感覺錯過了好幾個億，心痛！
那麼問題來了：這次官方會回收玩家刷的皮膚嗎？
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雙人 電毯．夢特嬌 電毯．披肩 電毯．濕熱電毯．USB 電毯．恆溫電毯．恒溫電毯．甲珍 恆溫電毯．遠紅外線 電毯．小電毯．MARUKAN 電毯．單人電毯．德國博依 電毯．BEURER 電毯．北方電毯．深田 電毯．微電腦 電毯．電毯．雙人健康電毯．FUKADAC 電毯．電毯 雙人．電毯 北方．松下 電毯．東京西川 電毯．IMETEC 電毯．Panasonic 電毯．Kitty 電毯．熱電毯．電毯 NHB-303．SANTORY 電毯
索尼全面屏新機終於來了 6英寸/驍龍845【北京新浪網】
微比特交易平台9月30日關閉 25日停止註冊及資產充值【北京新浪網】
為啥叫iPhone X？蘋果賊精明：一石三鳥【北京新浪網】
《名偵探柯南》漫畫1005話 新一變回柯南，平次「救駕」【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多