兩部委簽署協議 多舉措推進央企科技創新北京新浪網 (2017-09-17 03:33)
經濟日報北京9月16日訊 記者周雷報導：科技部、國資委近日共同召開中央企業科技創新推進會，簽署支持中央企業創新發展戰略合作協議，並就共同支持中央企業創新發展作出部署。
科技部部長萬鋼表示，下一步科技部與國資委將繼續在7個方面加強合作：鼓勵和支持中央企業參與國家重大研發任務；支持中央企業設立各類研發機構，打造產業協同創新平台；大力實施人才強企戰略，加快建立中央企業人才聚集的體制機制；支持和指導科技創新政策在中央企業先行先試和落地實施；大力支持中央企業參與北京、上海科技創新中心建設；加快推進創新創業，支持中央企業建立一批專業化眾創空間；共同開展創業投資合作，推動科技成果轉化。
國務院國資委主任肖亞慶表示，中央企業要緊緊圍繞服務國家發展戰略，積极參與國家重大科技專項；集中力量整合資源，努力構建高效協同開放的技術創新體系；推動「雙創」向縱深發展。
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