作為新一輪脫貧攻堅的標誌性工程，易地扶貧搬遷是脫貧攻堅戰中最難啃的「硬骨頭」，其成敗與否也直接關係到脫貧攻堅工作的全局。

近年來，按照黨中央、國務院的決策部署，易地扶貧搬遷各項工作有序推進，「四梁八柱」的政策體系基本建立，協調聯動的推進機制逐步形成，安置房工程建設全面推進，後續脫貧措施進一步落實，搬遷建設任務取得了首戰告捷、任務過半的良好成績。

2016年9月，國家發展改革委正式印發《全國「十三五」易地扶貧搬遷規劃》，明確了搬遷哪些人、搬到哪裡去、資金怎麼來、房子怎麼建、如何促脫貧等具體內容，全國22省（區、市）同步編製相應層級規劃，易地扶貧搬遷規劃體系就此形成。

針對易地扶貧搬遷中的一些突出問題以及可能出現的問題，相關部門堅持問題導向、深入排查並及時出台政策舉措，確保易地扶貧搬遷工作的效率和質量。

——擴大土地增減挂鉤節餘指標交易範圍，為貧困地區提供貸款償還渠道。國土資源部、財政部等部門先後印發通知，允許將土地增減挂鉤節餘指標在省域範圍內流轉使用，省級扶貧開發工作重點縣可以將增減挂鉤節餘指標在省域內流轉使用，進一步釋放政策紅利。

——出台投資、財政、金融政策，努力實現貧困群眾花少量錢就住上安全房。國家發展改革委、財政部、央行等部門分別對中央預算內投資及補貼標準、長期貼息貸款、專項金融債券發行等進行了安排，促進資金渠道上下貫通。

——制定多項規章制度，確保資金安全、廉潔搬遷。多部門出台相關文件，要求建立專項建設基金資金項目台賬，確保基金「獨立核算、分賬管理、專款專用、封閉運行」，力求實現投資安排使用全過程監管，著力確保易地扶貧搬遷資金依法合規使用。

按照「中央統籌、省負總責、市縣抓落實」的工作機制，22個省（區、市）黨委政府高度重視易地扶貧搬遷工作，並作為脫貧攻堅的「頭號工程」強力推進，形成了上下聯動、協力推進的工作格局。

四川易地扶貧搬遷人口有116萬，約佔全國易地扶貧搬遷總人口的1/9，時間緊、任務重、難度大。對此，四川將易地扶貧搬遷與推動現代農業規模化、補齊新型城鎮化短板並舉，通過高位推進、目標取向等「七個聚焦」，堅持責任、落實、質量等「七個精準」，取得了積極進展。

河南通過強化後續幫扶，通過創新開展宅基地復墾券交易、組建縣級後續扶持發展公司、實施易地扶貧搬遷光伏扶貧專項工程、支持龍頭企業打造「十分鐘」就業圈等舉措，促進易地搬遷人口穩定脫貧。目前，已拍賣兩批9291畝，共籌集資金27.87億元，實現了貧困地區土地價值最大化。

截至8月底，全國累計開工2017年度易地扶貧搬遷項目1.4萬多個，項目開工率達95%，累計竣工項目4000多個，項目竣工率28%。其中，河北等13個省份的開工率達到100%。初步統計，各地已為納入2017年搬遷計劃的159萬建檔立卡貧困人口謀划或落實了幫扶措施，戶均幫扶1人以上。（經濟日報記者 顧 陽）