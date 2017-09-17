數據顯示，今年上半年內需對我國經濟增長的貢獻率為96.1%，其中，消費和投資分別貢獻63.4%和32.7%。消費和投資的穩步增長，尤其是消費品市場規模進一步擴大，對製造業乃至整個實體經濟以及百姓生活都產生了積極影響，意味著我國消費驅動型發展模式初步形成。

進入新階段 消費有了新亮點

「中國的消費升級正在進入一個新階段。」國務院發展研究中心市場經濟研究所所長王微說，當前我國消費增長有三方面較為明顯的特點，「一是在商品消費領域，實現『從無到有』向『從有到好』的轉變。二是從商品消費為主向服務消費為主的快速轉變。三是新型消費方式和新興消費領域發展層出不窮」。

今年以來，我國有關消費的數據也印證著王微的觀點。

比如，商品消費提質升級。隨著品質消費深入人心，品牌、綠色、智能商品越來越受到消費者青睞。據商務部數據，上半年重點零售企業一級能耗空調、一級能耗冰箱、智能電視銷量同比增速分別高於空調、冰箱和電視類整體增速29.9個、15.4個和20.7個百分點。

又如，服務消費快速發展。上半年，國內旅遊收入和人數分別為2.17萬億元和25.37億人次，比上年同期分別增長15.8%和13.5%，今年暑期旅遊市場延續了較快增長態勢。上半年，全國電影票房收入和觀影人次分別為271.8億元和7.8億人次，同比分別增長10.5%和7.8%。

同時，網路消費快速增長。今年前8月，全國網上零售額42511億元，同比增長34.3%。其中，非實物商品網上零售額增長52.9%。這些新動能的成長也為經濟增長注入了新的動力和活力。

此外，實體經濟復甦回暖、共享消費迅猛發展、移動支付備受追捧等，也是今年以來我國消費的亮點。

消除障礙 消費仍有大潛能

隨著消費在我國經濟增長中的作用不斷增強，如何進一步促進消費成為人們關心的話題。中國國際電子商務中心內貿信息中心首席分析師李正波在接受《經濟日報》記者採訪時提出，要消除制約擴大消費和產業升級的體制機制障礙，維護全國統一市場和各類市場主體公平競爭。

李正波認為，消除體制機制障礙主要著眼於三個方面。

一是通過完善消費政策、放寬准入，吸引社會投資，補上消費品和服務供給的短板。尤其是加大醫療、教育、文化、體育等社會領域向民間投資開放的力度，帶動服務業發展，改善服務消費供給不足的現狀。

二是加快構建全國統一的社會保障體系，以推進人口城鎮化為抓手，不斷縮小流動人口戶籍待遇差距，激發市場內在活力；建立完善配套的社會救濟制度，提升經濟落後地區、貧困人口等消費弱勢群體的消費能力。

三是合理運用相關稅收政策，包括消費稅、環境稅、燃油稅、碳稅等，以稅收槓桿引導研發資源和消費資源向消費新增長領域聚集。

王微表示，促進和擴大消費，應以供給側結構性改革為主線，通過增供給、補短板、促開放、優環境等來進行,「比如,要發展中高端消費品的製造業，用更高的質量和標準來促進消費品製造業等各種消費行業的發展」。此外，需進一步加大進口力度，通過進口倒逼國內製造業加快轉型升級。

發揮引領 消費促進產業升級

促進消費，激發內需對我國製造業和實體經濟會帶來怎樣的影響？商務部研究院流通與消費研究所所長董超認為，擴大消費對於我國下一階段引領產業升級、引導投資方向和促進經濟結構調整都有重要意義。

首先，從經濟運行軌跡看，居民消費結構的升級，對產業的發展起到了助推器的作用。我國前兩次消費升級分別對輕工、紡織、家電、通信、電子、鋼鐵、機械製造業等行業產生了強大的拉動力。當前的第三次消費升級正驅動著交通通信、教育文化、健康旅遊等相關產業發展。

其次，消費是投資的前提，只有圍繞消費市場的變化趨勢進行投資、創新和生產，才能最大限度地提高投資和創新有效性，提升產業競爭力和附加值。

此外，隨著居民消費從重視生活水平的提高向重視生活質量的提高轉變，從追求物質消費向追求精神消費和服務消費轉變，從滿足基本生存需求向追求人的全面發展轉變，經濟結構也將實現由第三產業主導，並實現內部進一步細化分工。

「新消費將發揮基礎性引領作用。」李正波表示，消費升級的方向是產業升級的重要導向，催生相關產業發展、科技創新、基礎設施建設和公共服務等領域增加新投資新供給，蘊藏著巨大發展潛力和空間。

李正波同時強調，在激發內需方面，合理有效投資也將發揮關鍵作用，「合理有效投資不僅是推動當前經濟增長的動力之一，更是決定未來供給結構和經濟結構，提升中長期經濟發展潛力的關鍵因素」。（經濟日報記者 馮其予）