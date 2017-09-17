原標題：帶著母親上大學

9月8日中午，記者跟著趙金鳳來到南昌昌北經濟開發區一間出租房，見到了她患有精神疾病的母親。帶著母親上大學的趙金鳳，來自河南省永城市條河鄉魚山村，今年22歲，就讀於南昌理工學院。15歲時父親因病去世，留下她和沒有勞動能力的母親。雖然一路波折不斷，但在伯父及親友的幫助下，完成高中學業，考入大學。

除了學業，趙金鳳最關心母親的病情，「要接受造物主的不公，陪伴患病的母親，彌補這幾年欠下的陪伴」。

家庭變故

趙金鳳從小就很清楚自己有一位特殊的母親。15歲時，她親眼目睹父親因為癌症離世，看著面前冰冷的遺體，在悲痛中暗示自己，「不想再讀書了」。那年，趙金鳳面臨中考。

回想起從小到大的不幸生活，趙金鳳用眼淚和吶喊宣洩心中的痛苦。令她絕望的主要原因，是母親的病情。

趙金鳳的母親患有先天性精神疾病，未滿25歲時從陝西嫁到河南，年近四十才生下女兒，5年前因神經系統受損導致偏癱。今年61歲的她，體重不足80斤。

遺傳性的精神疾病會伴隨多種併發症。趙金鳳多次帶著母親到各大醫院檢查，醫生給她的回答是：長期服藥、無法治愈、沒有勞動力、反應遲鈍、生活不能自理。對於沒有經濟來源的家庭來說，這種打擊是毀滅性的。

伯父的承諾

父親去世第二天，趙金鳳找到忙著在操辦後事的大伯，表示不能再讀書。想要繼續學業，至少還得7年，她無法想像，自己不在身邊，母親該怎麼辦。

這個提議遭到大伯的反對，他囑咐趙金鳳不能失去學業，並表示一定會照顧好她的母親。2012年，趙金鳳考入當地重點高中。除了履行承諾，年近七十的大伯還承擔了她高中三年的所有經濟費用。

從高一到高三，兩周回家一次，單向車程約1小時。見到女兒回來，母親每次都開心得像個孩子。趙金鳳說，那是自己最幸福的時候。

第一次攜母求學

拿到南昌理工學院的錄取通知書時，趙金鳳笑了很久，也沉默了很久，「大學四年，要離開家鄉，離開母親」。此前，她本想報考省內的學校，未能如願。大伯讓她安心去省外求學，母親由他照料。

2015年9月，堂哥陪著趙金鳳來到學校報名，除了國家助學貸款，另外的學費和生活費都是向親友借的。很多同學曾問過她，一個女孩子，為什麼選工程造價專業，趙金鳳說，「想賺錢，為了和母親以後的生活」。

利用課餘時間，趙金鳳找了多份兼職工作，情況好的時候，一天能賺100多元。她用存下的錢，在校外租了一間不足30㎡的房子，每月房租500元。

2016年9月，趙金鳳第一次帶著母親去南昌。她一直對身邊人隱瞞這件事，直到大二上學期最後那個月的一天夜裡，親眼目睹母親突然抽搐，嚇得她立即撥打120。

醫生告訴趙金鳳，除了輕微的偏癱，母親還患上了動脈硬化疾病和癲癇病。她知道，這病是治不好的。

那年寒假，大伯堅持將趙金鳳的母親留在老家，讓她回校好好上學。

不再分離

回校后的趙金鳳，常常在夜裡夢到母親，又總是想起年邁的大伯，「他已經幫助得夠多了，我不敢再奢求」。權衡再三，她還是決定把母親帶在身邊。

大二下學期結束后，趙金鳳回到老家，用一周時間說服了大伯。2017年8月28日，她第二次帶著母親踏上開往南昌的火車，繼續租下一年前的那間出租房。

由於很少回宿舍，帶著母親上大學的事終究被班主任發現。9月7日，學校決定為趙金鳳免除部分學費，並組織同學為其捐款，共計22046元。

學校工程管理學院書記曾興隆曾想過，為趙金鳳母女安排單獨的宿舍，最終考慮到趙母患有精神疾病，學校同意趙金鳳在外租房的決定。

9月10日，趙金鳳在學校找到一份兼職，她希望在完成學業的同時，靠自己賺得生活費，以及母親的藥費，「我相信以後的日子會越來越好，至少我能陪著媽媽」。

采寫/新京報記者 游天燚 攝影/新京報記者 尹亞飛