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？？？？ 9月16日，河南丹江庫區水位上漲，大魚出沒，河南南陽丹江大觀園，捕魚者布下「迷魂陣」捉住一人高「魚王」，開來起重機釣魚，將一網大魚吊至板車上拉走，現場引民眾圍觀合影，現場還有一名美女和魚王比高低，發現自己和「魚王」魚王長得一樣高。據了解，這種捉魚的「迷魂陣」是倒關門，魚是只能進不能出，進去后就迷路，有去無回。DF/視覺中國

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？？？ 9月16日，河南丹江庫區水位上漲，大魚出沒，河南南陽丹江大觀園，捕魚者布下「迷魂陣」捉住一人高「魚王」，開來起重機釣魚，將一網大魚吊至板車上拉走，現場引民眾圍觀合影，現場還有一名美女和魚王比高低，發現自己和「魚王」魚王長得一樣高。據了解，這種捉魚的「迷魂陣」是倒關門，魚是只能進不能出，進去后就迷路，有去無回。DF/視覺中國

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？？？ 9月16日，河南丹江庫區水位上漲，大魚出沒，河南南陽丹江大觀園，捕魚者布下「迷魂陣」捉住一人高「魚王」，開來起重機釣魚，將一網大魚吊至板車上拉走，現場引民眾圍觀合影，現場還有一名美女和魚王比高低，發現自己和「魚王」魚王長得一樣高。據了解，這種捉魚的「迷魂陣」是倒關門，魚是只能進不能出，進去后就迷路，有去無回。DF/視覺中國

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