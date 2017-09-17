原標題：探索水下長城 兩名潛水員失蹤10日

來源：北京青年報

9月6日下午，在一民間組織的河北唐山潘家口水下長城探索項目中，有兩名潛水員失蹤。截至9月16日下午，已有多個救援隊伍啟用聲吶、無人機、水下遙控機器人等救援設備進行搜救，但仍未發現遇險潛水員的蹤跡，目前救援仍在進行當中。

兩名潛水員在水下測繪時失蹤

9月7日，GUE（環球水下探索）組織在其公號發佈事故聲明稱，9月6日下午，在潘家口水下長城探索項目中，有兩名潛水員失蹤。項目組在發現人員失蹤后，立即通知當地警方並組織各方力量展開搜救，但暫未確定失蹤潛水員的具體位置。

GUE一名工作人員告訴北京青年報記者，潘家口水下長城探索項目是GUE組織的項目，而GUE是一個以水下探索為核心目標的非政府組織。9月4日，該項目組到達潘家口水庫並分組開始工作，部分成員潛水探索水下環境並負責測繪，還有一部分成員負責水面支援。

據該工作人員介紹，失蹤的兩名潛水員潛水經驗和技術都非常好，他們所使用的器材能維持較長的水下工作時間，但兩人具體在6日下午何時失蹤還不能確定。事發之後，搜救一直在進行，而且不斷有新的搜救力量加入，但截至16日下午仍未發現遇險潛水員的蹤跡。

事發水域搜救難度大

在事發現場，不斷有救援力量加入到對兩名潛水員的搜尋中，並出動船艇十余條，同時使用各型號勞恩斯聲吶、水下拖拽聲吶、水下遙控機器人等對各可疑水域進行搜索。

但此次救援難度較大。參與救援的唐山天佑救援隊的一名成員告訴北青報記者，事發水庫水域面積很大，最深處達80米，水下是被淹的老村莊，情況特別複雜。GUE方面也表示，事發水庫水下能見度較低，水下溫度可能低於5度。此外，水中存在大量當地漁民布設的正在使用或者已經遺棄的漁網、網箱，導致水下機器人、拖拽聲吶多次發生纏繞，嚴重影響搜索工作的開展。救援人員稱，潛水員水下搜索受能見度、水溫、深度和推進效率的影響，難以短時間內覆蓋全部事故可能發生的區域。

為鎖定失蹤人員的具體位置，GUE項目組根據聲吶側掃發現的可疑地點，使用拖拽聲吶進行精確定位，再派遣潛水員仔細搜索。同時，對失蹤潛水員潛水計劃中的第二條返迴路線進行精細側掃，排除疑點。此外，救援人員還試圖拆除水域內一處橫隔在項目駐地和長城南門之間的漁網體系，並對水下地形進行建模。

目前仍無法確定失蹤人員位置

截至9月10日，救援人員已完成水下全面聲吶測掃。9月12日上午，測掃數據分析結果出來，一張掃描圖像疑似失蹤潛水員。當日下午，救援人員對疑似點進行精確定位並設置浮漂。隨後，兩名潛水員下水進行勘察，但因手持GPS與聲吶測量GPS存在誤差，未能找到疑似物體。9月13日，經過三次下水嘗試，救援人員成功定位疑似點，但該疑似物體實為一怪石，並非潛水員。

截至9月15日，搜救工作第一階段基本結束。9月16日下午，GUE工作人員表示，救援所需的水下遙控機器人設備已經到達現場，國內高級潛水員也都積极參與救援。目前，救援工作最大的難點還是水下情況太複雜，無法確定失蹤潛水員的位置。

相關資料顯示，潘家口水庫位於河北唐山遷西縣灑河橋鎮，最大面積達72平方公里，水庫總容量29.3億立方米，庫區水面105，000畝。水庫所在地域喜峰口一帶是古長城雄關要塞，由於部分長城已沒入水中，因此形成水下長城。