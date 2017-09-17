在6比0大勝沃特福德后，曼城主帥瓜迪奧拉表示，他沒有想到球隊會以如此大的比分取勝。

「我們周中打了一場歐冠比賽，周末聯賽對陣沃特福德，兩場比賽我們都是客場作戰，我沒想到球隊會以如此大的比分取勝。」

」我的球員都很棒，能以6比0贏下對手，這種感覺非常美妙，尤其是我們周中還在客場踢了一場歐冠的比賽。我很高興我們展現了我們的團隊精神。」

「我們掌控了比賽，我們的短傳、後衛的上下奔跑，讓整個比賽運轉順暢。」「獲勝能給我們帶來信心，現在我們要準備對西布朗的比賽，在國家隊比賽日到來之前，我們還有很多比賽要打。」

本場比賽阿圭羅打進3球奉獻1個助攻，瓜迪奧拉也稱讚了阿根廷人的表現：「他（阿圭羅）的表現不可思議，在禁區里，他非常非常聰明，他有這樣（上演帽子戲法）的能力，我們需要他的進球。」

瓜帥同樣對另一名前鋒熱蘇斯讚賞有加，「上賽季熱蘇斯只打了七、八場比賽，我認為他完全可以和阿圭羅一起出場，他們也證明了這一點。熱蘇斯表現得像一名鬥士，他能進球，對他來說非常重要。」

在比賽的最後時刻，斯特林製造了一粒點球，球隊的點球手是阿圭羅，但斯特林堅持要自己主罰點球，而阿圭羅也把點球讓給了斯特林。瓜迪奧拉表示他可以理解球員們的行為。 「阿圭羅在和利物浦的比賽中無私助攻了熱蘇斯，現在他也希望給斯特林更多信心，我認為這很好。」

雖然近幾場比賽曼城表現出色，但瓜迪奧拉仍然十分冷靜，他表示，上賽季的開局和現在很相似，但最後的結果卻不盡如人意。對曼城來說，還有很多比賽要打。 最後，瓜帥仍然感謝了俱樂部和球員：「我要感謝俱樂部，為球隊簽下了優秀的球員，我們能有這麼出色的表現，取決於我們擁有高水平的球員。」

（Akul）