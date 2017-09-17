原標題：在建大樓竟成爬樓族探險地

混入大樓「尋刺激」十分危險 相關部門將介入調查

來源：北京青年報

在東直門橋的東北角，兩棟高樓從動工至今已經十多年仍未完工，最近一段時間卻成了不少極限運動愛好者之間口口相傳的「網紅樓」。

住在附近的市民告訴北京青年報記者，近年來這兩棟在建大樓的「訪客」絡繹不絕，不少年輕人混進去進行「挑戰」。

北青報記者注意到，在建大樓內很多設施已破損，有較大安全隱患，儘管工地有保安人員把守，還是有不少網友放出了進入大樓照片和視頻，大樓內也有不少「到此一游」標記。對此，相關部門表示將對這種情況進行調查。

發現

大樓成為爬樓探險地

家住東直門的市民賈先生日前告訴北青報記者，位於東直門橋東北角有兩棟高樓，從2000年動工至今已有17年時間，但一直沒有完工。

「這麼多年風吹雨淋，新樓也成了舊樓。」賈先生說，樓體外牆的玻璃有不同程度的破損，而東直門橋東北側集公交樞紐、機場線、商圈於一體，人流密集，一旦刮大風，高空墜物帶來的後果不堪想像。

不久前，賈先生路過此處時，透過大樓的玻璃看到裏面有幾個人影，「我當時還想停工是怎麼回事呢？後來在網上看到有人說是在裏面探險。」賈先生說，自己在微博上看到了一些年輕人攀爬大樓拍攝的照片，「幾個人就站在鐵架子上，實在是太危險了」。

北青報記者找到了網友在4月17日發佈的攀爬這兩棟大樓的照片，照片顯示幾名青年男女一直爬到了建築的最高處，坐在未完工的懸空鋼架結構上拍了數張照片，腳下僅有並不牢靠的金屬網架。發佈者在微博中寫道：「還是要熱愛生命，以後這麼危險的事情還是不做了。」

調查

混入工地有詳細攻略

北青報記者多方了解發現，這兩棟大樓已經成了不少爬樓愛好者心中的「網紅樓」，不少年輕人將該樓定為攀爬京城高樓的「必選項」。

在一個「爬樓族」的社交群內，當北青報記者詢問挑戰「網紅樓」的事宜時，不少網友提供了幫助，甚至有網友發來了詳細的挑戰攻略。在這份標註詳細的攻略中，不僅有如何避開圍牆進入大樓的路線，還有各個「難點」位置的通過方式。

大學生小張在剛剛過去的暑假就曾「挑戰」過這裏，小張說因為喜歡極限運動加上對大樓的好奇，便約著朋友一起攀爬了這兩棟樓。

在小張分享在社交網站的視頻顯示，他和同學一行三人在翻過一面藍色鐵質圍擋后順利進入一樓，上樓時未見有工作人員阻攔。視頻中，可見大量由「爬樓族」證明自己來過的塗鴉，標註時間最早的一處塗鴉為2014年8月22日。

多位爬樓愛好者在講述自己的親身經歷時，都反覆提及「沒有經驗者最好不要去爬，如若執意前往必須做好安全保護措施」。同時，在相關爬樓群中的群公告中，也有「請珍惜自己和他人的生命」、「爬樓和攝影並不是生活的全部」等警示字樣。

探訪

大樓設施殘破有風險

近日，一名自稱住在附近的「爬樓群」群友李童（化名）和北青報記者相約前往「網紅樓」探險。北青報記者在李童的帶領下，躲過保安快速跨過護欄向工地內跑去，隨後順利地進入大樓。

大樓內遍布著施工用品，鐵質的梯子已經銹跡斑斑，不少的地方有污濁的滲水。雖然地面、牆體結構還算結實，但也僅為鋪設了預製板的狀態，不少地方留有寬度約為20厘米左右縫隙，通過縫隙，可以直接看到樓下。而樓體的玻璃窗，也有很大程度的受損，有些玻璃已經呈碎裂狀態，在強風下很容易掉落。

到達樓頂的后，看著樓頂的風景，李童顯得十分興奮，指著一紅色的塗鴉說，「這裏早就有人爬上來過了，你看那個紅色的塗鴉，有的人爬上來就會留下記號，證明自己來過，看這個塗鴉的日期順序是日月年，應該還是個外國人。」

李童告訴北青報記者，他一般爬樓的目的是為了拍攝一些風景照，「我不會像群里的其他極限愛好者那樣，他們敢在樓頂的邊緣上走，做一些危險的動作尋求刺激，我不敢，我還是有點怕，覺得太危險。」

說法

相關部門將進行調查

北青報記者了解到，這處位於東二環外黃金地段的在建項目，以前的名字叫東華廣場，后改名為國盛中心，是一個規劃總建築面積約為51萬平方米的大型商業綜合體項目。該項目正式開工建設於2000年，此後經曆數次停工、復工和易手，未來是否要繼續「爛尾」尚不明確。對於是否發現有「爬樓族」前來探險一事，自稱已經在這裏看門12年的工作人員說，從未看見有外人進入：「4樓以上都是封死的，我們都上不去。」

對於這兩棟在建大樓成為「爬樓族」探險地一事，北青報記者向北京市非緊急救助服務中心進行了反映，工作人員表示，將會反饋至相關部門，對情況進行調查，情況屬實的話將進行進一步處理。

文/本報記者 王天琪 見習記者 熊穎琪

實習記者 張曜麟 攝影/本報記者 王天琪