日期:9月16日，上海綠地申花通過官方微博向球迷道歉，表示1-6的比分難以接受，全體教練和球員向球迷道歉，感謝球迷的支持，將採取有效措施走出困境。

回顧申花和上港的比賽，下半場55分鐘之後突然進球潮來到，第55分鐘武磊中路接球後轉移到右側，胡爾克起左腳怒射得分。第57分鐘胡爾克快速下底傳中，柏佳駿鏟球解圍，球打在柏的腿上彈在橫樑上落下，武磊近距離頭槌補射空門得分。第59分鐘胡爾克禁區內接球橫撥，艾哈邁多夫跟進彈射得分，五分鐘內比分就來到3比0。最終上海上港主場6比1戰勝上海申花，創造兩隊交鋒最大比分紀錄。

對於本場比賽的失利，吳金貴在賽后新聞發佈會上說：「首先祝賀對手，同城德比非常難打，申花這樣的情況，是欠下的債。我們上半場踢的不錯，下半場表現則不足，很失望。但是我們今年的任務很明確，就是保級。」

申花微博原文如下：

中超聯賽第25輪，上海綠地申花客場1：6負於上海上港。本場比賽球隊外援瓜林、馬丁斯因傷缺陣，隊長莫雷諾因為大腿肌肉不適在中場休息時被換下，對球隊整體實力造成較大影響。下半場開場不久丟球后，全體球員壓上進攻希望扳平比分，由此導致後防出現漏洞，短時間內連續丟球讓球隊吞下一場大敗。儘管場上球員自始至終沒有放棄，但這樣的比分確實難以讓人接受。在此，我們俱樂部管理層、全體教練和球員向所有關心、支持、熱愛申花的球迷朋友致以深深的歉意。近期，球隊遇到了多方面的困難，成績非常不理想，但在這樣的情況下，今天仍有那麼多的申花球迷來到現場為球隊加油助威，我們由衷地感謝不離不棄、始終支持我們的球迷朋友。這場比賽讓我們看到了自身的差距與不足，接下來我們會採取強有力措施，儘快調整和提高。相信，通過大家的共同努力，球隊一定會走出困境，最後的勝利終將屬於我們。

（小黑）