2017年9月16日下午，馬來西亞兩輪公司與珠海國際賽車場簽署了一份長期的戰略合作協議，雙方合作在中國推廣「亞洲公路摩托車錦標賽（ARRC）」，共同爭取不斷增長中的中國賽車市場份額。

中國汽車摩托車運動聯合會副秘書長龔紅果女士、珠海國際賽車場董事長詹津原先生、亞洲公路摩托車錦標賽ARRC創辦人及馬來西亞兩輪賽車有限公司總裁Ron Hogg先生、珠海國際賽車場有限公司總經理陳信中先生出席了本次發佈會。

亞洲公路摩托車錦標賽（ARRC）由馬來西亞兩輪賽車有限公司於1996年開始主辦，是由國際摩聯FIM所認證的、亞洲區內最高級別的摩托車錦標賽。ARRC包含三個開放式級別，超級運動組600cc、亞洲量產組250cc和彎梁150cc，以及一個單一品牌賽事——鈴木亞洲挑戰賽。20年來，ARRC到訪過多個亞洲國家，作為年輕車手的踏腳石，每個賽季都有不少著名車手參加ARRC接受亞洲區內的年輕車手的挑戰。ARRC也為世界摩托車運動培育了多位著名車手，包括藤原克昭、清成龍一和高橋裕紀等等。

現在，ARRC將重新將目光轉回中國，雙方希望通過這次合作，吸引更多的中國車隊和車手參與到ARRC的賽事中來，同時也希望在不久的將來，能讓ARRC賽事重回中國賽場。這不僅可以讓中國的優秀車手在這個平台上一展身手，也說明了中國的摩托車運動再一次被亞洲、被世界看好。

中國汽車摩托車運動聯合會副秘書長龔紅果表示，「非常高興來到ZIC，和大家一起見證馬來西亞兩輪公司與珠海國際賽車場的這個簽約儀式。這個比賽是亞洲唯一一家經過亞洲摩聯批准的亞洲公路摩托車錦標賽（ARRC）運營公司。在我看來，這個比賽對於亞洲摩託運動發展貢獻最大的是單一品牌杯、夢想杯。這兩個比賽向世界輸送了大量的亞洲優秀年輕車手，改變了日本車手在亞洲一枝獨秀的局面。我希望這個賽事儘快進入中國，帶動中國摩托車運動的發展。在ZIC，我看到了珠海賽車人的堅毅與執著，他們為中國的汽摩運動做出了巨大的貢獻。通過這次簽約，引入ARRC這樣的高水平比賽進入中國，並延伸到內地，讓更多的賽車場和城市舉辦這樣的比賽，進而帶動和引導中國車手的水平。讓中國車手能夠有機會在我們能看到的有生之年進入到MOTOGP的殿堂。」

亞洲公路摩托車錦標賽ARRC創辦人及馬來西亞兩輪賽車有限公司總裁Ron Hogg先生在發佈會時發表講話說，「1996年建成的珠海國際賽車場是中國首個專業賽車場。巧合的是，同樣在1996年成立的亞洲公路摩托車錦標賽， 是亞洲區內最大型的摩托車賽車錦標賽。我們一致認為中國有一個尚未開發的優秀車手寶庫，在中國以外仍然未有人知道他們的存在。這次戰略簽約的整個合作目標，是擴大亞洲公路摩托車錦標賽的參賽車手的國籍和種族基礎。」「中國是一個非常龐大的市場和擁有世界上最多的人口。我們ARRC一定要進入中國市場。我們已經進入了印度和印度尼西亞，所以中國是我們的下一個焦點。我們花了21年達成合作協議，我希望我們的合作可以維持另一個21年。」

對於引入ARRC在何地舉辦的問題，Ron Hogg先生說，「這次的合作主要是把ARRC引進中國，它有可能會在泛珠發生但絕對不會只是在珠海，只要我們看到中國哪個地方有潛能有市場，我們都會把ARRC落地那個地方。」

珠海國際賽車場ZIC多年來都是中國賽車運動的先驅。珠海國際賽車場（ZIC）的專業團隊將會成為ARRC在中國國內的賽事推廣者。ZIC將通過自身已有的渠道向中國市場推廣ARRC賽事，包括但不僅限於在中國的社交媒體平台微信公眾號、微博和優酷等上發放ARRC的賽事信息、賽事精彩視頻等。

珠海國際賽車場總經理陳信中表示，「很高興可以和ARRC一起合作，把ARRC再次帶回來中國。ZIC近幾年一直都會有新變化以便迎合競爭激烈的市場。ZIC營運模式已經開始轉型，未來幾年會繼續多元化我們的服務，對外輸出運營管理如賽車場設計、賽事運營、媒體管理、賽事官員輸出等等。這次ARRC的合作，我相信以ZIC在中國已累積的經驗、傳統和社交媒體的策略，和廣泛的推廣渠道，我們可以提供他們一個高效率、一個特製的中國賽事推廣策略。」

此次合作既是世界領先的賽事對於中國市場的認可，也代表著世界先進賽車領域對於ZIC多年致力於培養賽車市場的認同。同時這也是中國摩托賽車運動、中國年輕摩托車手衝擊世界更高水平比賽的最好平台。停滯不前的中國摩托賽車運動有望通過ARRC這樣高層次比賽的引入，通過ZIC這樣本土化的高效率團隊經營，翻開新的篇章。

（ZIC）