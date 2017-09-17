在2017泛珠三角超級賽車節秋季賽16日上午的排位賽中，4號蔡惠邦以1：37.478的最快圈速奪得桿位，暫居年度組別積分榜首、目前保持全勝的99號陳維安以1：37.655緊隨其後，駕駛新款Audi R8 LMS GT3的88號劉鵬第三位發車。

正午13：28，比賽在編隊圈之後以動態發車的方式正式開始，88號劉鵬在衝過起跑線后憑藉速度優勢率先進入一號彎，身後的蔡惠邦不斷對他施加壓力，並在T10實現超越，劉鵬被超越之後出現一個小失誤跌至第三，蔡惠邦與陳維安迅速與後車拉開差距形成第一集團。

第三圈，8號黃家康的EVO賽車出現故障回到維修區維修。此時第一集團領跑的蔡惠邦與陳維安正在展開膠著的貼身戰，面對陳維安的進攻，蔡惠邦選擇嚴密的防守。

比賽來到第七圈，陳維安超越蔡惠邦領跑全場，此時第一集團已經追上了落後的慢車。此前進入維修區維修的8號賽車在回場之後再度遭遇故障，賽車尾部起火，不得不退出比賽。

比賽還剩五圈，陳維安已經領先第二位蔡惠邦超過4秒，冠軍已經沒有太多懸念。

方格旗揮動，陳維安率先衝線，蔡惠邦以1.8秒的差距奪得亞軍，劉鵬獲得全場第三及D組第一名，王國玉第四，李秉輝獲得第六及A組第一。

陳維安表示因為今天比賽比較熱，是今年泛珠最艱難的一戰，一開始比較保留賽車實力，即便如此賽車到後來也有比較大的衰減，但輪胎的表現不錯；明天的比賽同樣不會糾結於排位成績，但也希望有更穩定的發揮，不會像今天有一些剎車的失誤。第二名蔡惠邦表示這一場比賽如果再多三圈他還有機會能夠追上，而慢車也多多少少對圈速有一些影響。劉鵬表示他的起步非常完美，但因為失誤掉到了第三，明天的比賽會全力爭取第一。

（ZIC）