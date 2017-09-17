泛珠秋季賽賽道英雄-壹-第五回合 陳維安再度奪冠北京新浪網 (2017-09-17 02:18)
泛珠秋季賽賽道英雄-壹-第五回合
在2017泛珠三角超級賽車節秋季賽16日上午的排位賽中，4號蔡惠邦以1：37.478的最快圈速奪得桿位，暫居年度組別積分榜首、目前保持全勝的99號陳維安以1：37.655緊隨其後，駕駛新款Audi R8 LMS GT3的88號劉鵬第三位發車。
正午13：28，比賽在編隊圈之後以動態發車的方式正式開始，88號劉鵬在衝過起跑線后憑藉速度優勢率先進入一號彎，身後的蔡惠邦不斷對他施加壓力，並在T10實現超越，劉鵬被超越之後出現一個小失誤跌至第三，蔡惠邦與陳維安迅速與後車拉開差距形成第一集團。
第三圈，8號黃家康的EVO賽車出現故障回到維修區維修。此時第一集團領跑的蔡惠邦與陳維安正在展開膠著的貼身戰，面對陳維安的進攻，蔡惠邦選擇嚴密的防守。
比賽來到第七圈，陳維安超越蔡惠邦領跑全場，此時第一集團已經追上了落後的慢車。此前進入維修區維修的8號賽車在回場之後再度遭遇故障，賽車尾部起火，不得不退出比賽。
比賽還剩五圈，陳維安已經領先第二位蔡惠邦超過4秒，冠軍已經沒有太多懸念。
方格旗揮動，陳維安率先衝線，蔡惠邦以1.8秒的差距奪得亞軍，劉鵬獲得全場第三及D組第一名，王國玉第四，李秉輝獲得第六及A組第一。
陳維安表示因為今天比賽比較熱，是今年泛珠最艱難的一戰，一開始比較保留賽車實力，即便如此賽車到後來也有比較大的衰減，但輪胎的表現不錯；明天的比賽同樣不會糾結於排位成績，但也希望有更穩定的發揮，不會像今天有一些剎車的失誤。第二名蔡惠邦表示這一場比賽如果再多三圈他還有機會能夠追上，而慢車也多多少少對圈速有一些影響。劉鵬表示他的起步非常完美，但因為失誤掉到了第三，明天的比賽會全力爭取第一。
（ZIC）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【BOTTEGA VENETA】經典編織羊皮收納手拿包(星海藍355261-V
- 【A.S.O】美型氣墊 圖騰拼接拉鍊飾釦奈米厚底短靴(紫)
- 【優鮮配買1送1】比臉大急凍智利帝王蟹1-1.2kg/隻(加贈1隻
- MONTAGUT-多瑙河印象-Formotex-雙人四件式兩用被床包組
- 【adidas】休閒鞋 Superstar 80s 男鞋 女鞋 海外限定 愛迪
- 羅絲美睡衣 -芭蕾仙子無袖洋裝睡衣 (浪漫粉)
- 【HOYACASA凡爾賽】雙人四件式抗菌天絲兩用被床包組
- SHISEIDO 資生堂 莉薇特麗精露組
- 【PRIMARIO】單人床包被套組 / 純棉雙層紗 / 新疆棉Mix&Mat
- 【NIKE】籃球鞋 Kobe A.D. EP 運動 男鞋 低筒 氣墊 曼巴蛇
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》