【大成報記者孫慶璋/嘉義報導】好消息，嘉義大學揚威兩岸的新典範，據嘉大校方17日表示，日前嘉大副校長艾群與生物機電工程學系副教授楊朝旺，共同指導碩一學生傅冠翰與大四學生湯昀翔、鄧翔冠參加上海同濟大學主辦的「2017第二屆海峽兩岸青年創客大賽」，作品「以LoRa物聯網技術應用於智能水產之研究」榮獲愛用科技企業獎，可說是嘉義之光，全校師生大為讚嘆與有榮焉。艾群副校長表示，此研究主要應用於養殖漁業，由於養殖業處於較偏遠地區，因此若要架設以網路為基礎的監控設備，所需的成本較高，在設備的佈署上也較容易受到限制。此外，由於地處偏遠，竊電事件、設備故障與及時環境資訊等問題，若未能夠及時掌握，也將帶給養殖業者額外損失。艾群副校長強調，作品所使用之LoRa是近兩年所發展之長距離低功耗之無線通訊設備，傳輸距離能到達15至20公里，以此做為無線傳輸基礎，並將感知設備、致動設備與資料彙集之主控設備模組化，同時也整合了網路附加儲存設備(NAS)作為匯集之私有雲，設計使用者介面，使養殖業者能夠透過使用者介面即時掌握環境資訊，如pH值、EC值、ORP值、水溫、光照度、設備運作狀態等，以避免非必要的額外損失。校方指出，本屆比賽採直接於承辦單位進行實體報名或網路報名，參賽者須提交所要製作之作品構想書，再經由主辦方之評審團進行篩選，長達三個月的書面報告繳交與審查，共有來自兩岸13個城市，368位選手參賽，決賽採用極具挑戰性的「48小時創客馬拉松」方式進行，參賽者須於48小時內將提案原型作品進行製作，作品須整合硬體與軟體設計，參賽團隊必須有效分工與合作，在有限時間內設計與製作硬體，軟體開發並測試且加以整合，提交出具實用價值的設計方案或產品，獲獎難度極高。▲(圖片來源：嘉義大學提供) 圖說:獲獎者左起:鄧翔冠、傅冠翰、湯昀翔、林銘彥(助理)