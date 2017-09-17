【大成報記者孫慶璋/嘉義報導】所謂民以食為天，再者打造食安首都，是嘉義市長涂醒哲重要施政理念，除嘉義市衛生局全體同仁的努力外，更招募一群為維護食安無私奉獻的食安志工。衛生局15日再耕園舉辦年度食安志工聯繫會議，聚集了近百位食安志工，進行志工小組年度分組及食安志工業務說明，副局長廖育瑋感恩志工群的付出，更期許發揮每位志工最大力量，同時食安科長張育彰呼籲志工有您真好，歡迎共同捍衛民眾吃得安心的權利。嘉義市衛生局指出，截至目前本市食安志工人數已達百餘人，除一般志工基礎訓練，為強化志工的食品衛生安全專業，衛生局每年針對食安志工舉辦特殊教育訓練，課程包含:食品安全衛生管理法、食品廣告相關規定及案例介紹、健康食品及健康食品管理法、食品標示及稽查技巧等課程，讓志工具有足夠的食安專業知識協助把關食安。食安科長張育彰強調，雖然食安志工都是無給職，但志工中也不乏有夫妻檔，共同攜手為守護市民的食安而奉獻，如志工方先生夫妻說道：「我們夫妻很榮幸參與食安志工行列，除了藉此吸收各項食安知識及智能外，並以擔任此志工為榮，希望大家一起加入食安志工行列，為食品安全打拚。」；另一組志工夫妻說：「我是個幸運又快樂的食安志工，因為參加了食安志工初階、進階及種子訓練而提升了食安相關知識，保護自己也保護家人甚至是消費大眾，也認識了許多好朋友，同時家庭生活更多了話題。」衛生局副局長廖育瑋誠摯邀請每一位對於食安把關有熱情的市民朋友，一同加入食安志工的行列，保護民眾飲食健康，並藉由志工的力量及創意，推廣正確食品安全衛生知識，讓我們下一代能夠食得安心，吃的放心。這麼有意義的志工服務，你心動了嗎?請立即上「食安在嘉」網站(http://foodsafety.cichb.gov.tw/服務專區/食安志工園地/志工報名)或至衛生局食品衛生科報名即可，相關問題請洽05-2338267。 ▲(圖片來源：嘉市衛生局提供)