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「從警10多年，我是第一次看到這麼多毒品！」14日，在江蘇鎮江京口分局內，分局禁毒大隊原大隊長、現鎮江四牌樓派出所所長丁翔介紹，經過8個多月縝密偵查，鎮江市局禁毒部門成功偵破該市市區最大毒品案。丁翔率專案組遠赴江西高速服務區設防，等候5天后，凌晨時分將毒販鎮江「90后」男子張某等擒獲。此後，從張某駕駛的福特「銳界」越野車的音響中，繳獲8公斤毒品。「毒品太多，一大臉盆都裝不下！」

而狡猾的是，主犯之一的張某，潛水很深，利用其不沾毒品的「清白」身份，從江蘇到廣東，多次自駕往返3000公里販毒。此次8公斤毒品如果交易成功，張某將獲利百萬。尤其值得一提的是，張某被抓獲之時，他正與制毒技師、制毒原料提供方嘗試製毒。

丁翔是抓捕張某的第一出手人，因此前張某購買了一把鋼珠槍，考慮到各種意外，抓捕小組帶槍出征。儘管此前警方設計了多個抓捕版本，並且各小組整整演練了一個下午，但真正抓捕過程，還是驚心動魄。不過，令警方意外的是，雖說將車內外找了個遍，卻未能找到毒品。警方甚至聯繫了車輛破拆專業人員，準備對整車進行破拆查找。

在警方政策攻心下，張某主動供述：毒品藏在福越野車後備箱一隻黑色低音炮音箱內。警方將音箱卸下，很快在裏面繳獲四大包冰毒，共計8公斤。

目前，該案已刑事拘留10人，逮捕6人，強制隔離戒毒2人（待轉刑事），裁決吸毒人員28名，繳獲毒品冰毒7965.6克。 據《揚子晚報》