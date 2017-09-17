男子銀行卡里剩2毛歹徒搶200心軟退回一半北京新浪網 (2017-09-17 02:10)
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近日，浙江嘉善縣一名男子在ATM機上取錢時遇到了歹徒持刀搶劫，其間，兩人竟有商有量，最後在雙方協商下，被搶男子要回了一半的錢。隨後，民警通過多方偵查最終將這名歹徒捉拿歸案。
從當時銀行的監控視頻中我們看到，8月29日晚上10點多，王某在縣城中山路上的一家ATM機上取錢，等王某取完錢轉身推開櫃門準備離開時，一名男子突然闖了進來，用刀抵住王某的脖子。
王某描述當事的情形，「他惡狠狠地說『搶劫』，我把口袋的錢都給他，他把我手機銀行卡都拿去了。」
在縣看守所，記者見到了犯罪嫌疑人袁某。嫌疑人袁某表示：「我讓他把錢拿出來，他說沒錢，就200元。然後掏出來給我看，我就搶了。然後我準備離開，他開始求情，要把錢要回去。」
王某到底當時說了什麼？「我從老家才過來兩三天，現金也沒這麼多，如果你全部拿去的話，我一點生活費也沒有，我就變成跟你一樣了，去搶別人，他說『不可能』，我就把卡插到ATM機里。」
袁某看到王某的銀行卡里一共還剩下兩毛錢的餘額，確實比較窘迫，之後，他扔下了100元。
在把袁某忽悠走之後，王某立刻按下了ATM機旁的報警按鈕，並撥打了110報警電話。接到報案后，魏塘派出所和縣公安局刑偵大隊及技偵工作站多部門迅速聯合，挖掘犯罪線索，成功將嫌疑人袁某抓獲歸案。經調查，袁某，四川人，今年30歲，去年下半年來嘉善，一直在天凝楊廟一家私人企業打工，原本一個月工資也有四五千元，但最近企業關停了，他成了無業遊民，由此萌生了搶劫的念頭。（綜合）
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