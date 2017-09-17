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據新華社電 16日，貴州省舉行2018年高考第一次英語聽力考試。考試出現答題卡有部分題目無答題點的錯誤，有關部門採取了緊急處置措施。

記者從貴州省招生考試院獲悉，9時開考前（約8時50分），有考點反映答題卡有5題無對應答題點。經核實發現答題卡無第16至20題答案填塗點。

為確保考試順利實施，貴州省招生考試院立即啟動預案處置，通知全省所有考點考場，要求全體考生將第16至20題題號及答案填寫在答題區空白處，並對考試時間進行順延調整。

同時，該院要求各考點考場為考生做好服務，指導全體考生按預案要求應考，並對相關情況做好記錄，做好答題卡回收工作。組織技術力量，研究制定評卷方案，確保每位考生成績準確無誤。

此外，立即組織人員，對本次考試答題卡填塗點漏印原因展開調查，將對造成事件相關責任人員進行嚴肅處理。

據了解，本次考試共20題，每題分值1.5分，總分30分。答題卡印製由貴州省招生考試院統一安排。