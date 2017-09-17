扒牆追夢北京新浪網 (2017-09-17 02:10)
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當地時間9月15日，美國加州特卡特，近日，在美墨邊境地區出現了一幅巨大的小孩畫像，據了解，這幅畫像與美國司法部廢除「童年入境暫緩遣返」（DACA）計劃有關，畫像是法國藝術家JR創作的。這幅畫像高近65英尺（約合20米）。
DACA是美國前總統奧巴馬在2012年推出的「童年入境暫緩遣返」計劃，允許2007年以前進入美國的16歲以下非法移民被暫緩遣返，並可獲得兩年工作許可。這一80萬人的群體被稱為「夢想者」，多數為拉美裔。 （綜合）
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