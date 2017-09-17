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日本首相安倍晉三本屆內閣的13名新閣僚15日公開個人資產。包括家庭成員資產在內，總務相野田聖子總資產接近1.92億日元（約合1129萬元人民幣），在所有新閣僚中排名首位。

根據公開申報資料，野田聖子的高額資產主要緣於她丈夫在美國夏威夷的檀香山擁有價值1.59億日元（935萬元人民幣）的住宅。野田本人則持有總務省所轄日本郵政的1.13萬股股票。

除野田聖子外，另有3名閣僚總資產超過1億日元。其中，沖繩北方擔當相江崎鐵磨總資產1.29億日元（759萬元人民幣），排名第二；文部科學相林芳正總資產1.25億日元（735萬元人民幣），排名第三。外相河野太郎總資產排名第四，為1.18億日元（694萬元人民幣）。

由此，躋身「億元俱樂部」的新閣僚總數達到4人。從整體看，本屆內閣的13名新閣僚平均總資產為7500萬日元（441萬元人民幣）。

如果把安倍晉三和留任老閣僚先前就職時公佈的資產額計算在內，安倍政府所有閣僚平均總資產為9335萬日元（549萬元人民幣）。按相關規定，安倍晉三及留任老閣僚這次不在公佈資產名單之列。安倍曾於2015年公佈個人資產，當時他的總資產為1.05億日元（約合617萬元人民幣），主要由在山口縣下關市等地的房產以及金融資產組成。

不過，由於閣僚本人及其家屬持有的股票市值沒有計入總資產，因此他們的實際資產總額應該高於公開數額。

新閣僚中，資產最少的是農相齋藤健。從申報材料來看，他除3輛轎車外未上報其他資產。他的事務所解釋說，齋藤健目前的住所是租借的，上述資產情況屬實。

多知道點

根據日本2001年確定的《大臣規範》，首相、閣僚、副大臣和政務官等就任和卸任時須通過親自申報公開本人、配偶及其撫養子女的資產狀況，旨在避免職務斂財。

不過，批評者指出，《大臣規範》所要求的資產公開不能反映官員的真實情況。比如，《大臣規範》僅要求閣僚公開持有股票的名稱及數量，而非市值；高爾夫會籍、收藏品及汽車等無需公開金額；普通存款同樣不屬於公開對象；房產則以計算固定資產稅時使用的稅率標準金額為準。據新華社