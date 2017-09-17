女子眼睛患怪病一閉三天才睜開北京新浪網 (2017-09-17 02:10)
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據新華社電 澳大利亞墨爾本30歲女子納塔莉·阿德勒患有一種舉世罕見的疾病，經常一閉眼得三天才能再次睜開，成了法定盲人。患病13年來，她做了數不清的檢查和治療，一直無法找到病因，更別提有效的治療手段了。
美國奇趣新聞網站oddity central報導，阿德勒17歲那年的一個周日，醒來發現眼瞼腫得厲害，很快，眼睛開始間歇性地閉合睜不開，時長不等，幾周后變成閉合三天、正常三天。然後，阿德勒不得不適應這種節奏。
在「閉眼」的日子里，阿德勒的雙眼幾乎完全閉合，只有左眼能睜開一道隙縫，但無法視物，不能做事。多年來，她做了多次手術，切除了眼瞼部位99%的肌肉，以阻止其閉合。她還持續注射肉毒桿菌素，讓雙眼能部分睜開，但每個月仍會出現一次全盲。
多年來，阿德勒看了40多位專家，卻無人能給出診斷。
阿德勒說，「每天都是一場戰鬥」，幸運的是，她得到了丈夫全心全意的支持，「他是我的白馬王子，把我從危險邊緣帶回來」。
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