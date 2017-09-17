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A04版

據新華社電 據朝中社16日報導，朝鮮最高領導人金正恩對「火星-12」型中遠程戰略彈道導彈發射訓練成功給予高度評價，表示該型導彈已形成戰鬥力。

美國太平洋司令部稱，朝鮮15日早晨試射一枚彈道導彈。據朝中社報導，金正恩在發射場了解「火星-12」型導彈的發射計劃和準備情況后，下達了發射命令。

朝中社報導說，「火星-12號」導彈發射后，沿預定飛行軌道飛越日本北海道上空，準確落入太平洋上的預定目標水域。這次發射檢驗了核彈頭使用規則、確認了實戰行動程序，對朝鮮形成核武戰鬥力具有重大意義。

報導說，金正恩對隨行的勞動黨中央委員會軍需工業部和國防科研部門負責人表示，朝鮮要舉全國之力完成核武目標。朝鮮要繼續鞏固軍事攻擊能力，擁有美國「無法承受的核反擊能力」。

朝鮮試射導彈后，聯合國安理會15日發表媒體聲明，對朝鮮最新試射導彈的「嚴重挑釁行為」予以譴責，要求朝鮮立即停止所有類似行為。