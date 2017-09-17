在有限的替補上場后獲得時間里，保利尼奧成為了這一晚巴薩的拯救者。巴薩對赫塔菲的比賽，保利尼奧第76分鐘才上場，僅僅8分鐘之後他就打入了一記世界波，幫助巴薩獲得勝利。

「有力度，有準確性！這就是保利尼奧拯救巴薩的世界波！」這是西班牙《馬卡報》在賽后打出的標題。保利尼奧上場時，雙方的比分仍然是1比1，看上去巴薩很難打破平衡，然而梅西為保利尼奧送出了助攻，而巴西人也強行超車突破對手，並且小角度破門得分。

西班牙《每日體育報》也稱讚說：「保利尼奧的導彈為巴薩帶來了勝利！」巴薩在賽前制定的目標就是在本輪先賽的情況下領先皇馬7分，但紅藍軍團的這一目標差點未能實現，因為赫塔菲在比賽中給巴薩製造了很大的難題。巴薩先丟掉一球，下半場丹尼斯·蘇亞雷斯為紅藍軍團扳平比分，而比賽進入到最後階段，比分仍然是1比1。巴爾韋德換人了保利尼奧，很多巴薩球迷並沒有對他抱多大希望，一方面比賽時間不多，第二巴薩全隊都表現低迷，第三，保利尼奧是一位來自中超的球員，中超與歐洲主流聯賽存在差距是不能否認的。

事實上，很多人在保利尼奧與巴薩傳出緋聞的時候就不看好他回到歐洲的前景。最終巴薩還是用4000萬違約金將他引進，相比於塞里、庫蒂尼奧等其他中場目標，部分球迷對巴薩最終只買了保利尼奧非常失望，認為這位在中超球員的能力不足以在巴薩立足。

不過西班牙《每日體育報》賽后指出，保利尼奧開始用世界波證明，巴薩引進自己是正確的，他並不像一些人想像得那麼差，花在他身上的4000萬歐元是物有所值的。巴西人上場換下拉基蒂奇，他控制皮球，頂住了對方的衝撞，用大師級的臨門一腳，取得了自己在巴薩的第一球。

他的這個進球極其重要，直接為巴薩帶來了一場勝利，讓巴薩在沒有踢出漂亮足球的情況下也拿到了3分。

保利尼奧正一步步實現自己的夢想。西班牙媒體報導，保利尼奧短期內有兩個目標，一個就是讓主教練巴爾韋德相信，自己是巴薩不可或缺的一員，還有一個是讓那些質疑他的人放棄成見。保利尼奧對自己很有信心，他在接受《每日體育報》專訪時表示：「我尊重所有的巴薩球員，但我到這裏目標就是擔任球隊的主力。」他強調：「我尊重所有人，但我的想法是在這裏踢上球，成為主力。」

前幾場比賽，保利尼奧獲得的上場時間不多，但已經有幾次與進球擦肩而過，現在他終於取得了進球，捅破了這層窗戶紙，這不但會讓他的信心大增，也會讓教練組可以更大胆地使用他。事實上在巴薩全隊都比較疲憊的情況下，在中超時就保持好狀態，而且上場時間不多的保利尼奧，已經成為了巴薩的生力軍。這位來自中超聯賽的球員，將在歐洲豪門發揮越來越大的作用，並將徹底讓人們放棄偏見。（伊萬）