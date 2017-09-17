阿圭羅回來了，從進球榜上來看，這位曾經的英超金靴再次在射手榜上找到了自己的位置。然而從場上表現來看，曾經的阿圭羅似乎又跟以前不一樣了，是哪裡不一樣了呢？

上個賽季的阿圭羅，一旦在弧頂附近拿球，那麼你很難看到他把球乖乖的還給隊友，要麼是身上掛著兩個後衛衝刺到弧頂一腳踢飛，要麼是彈給身後的隊友立刻插上為射門做準備，然而今天的他，卻甘當起了綠葉，給熱蘇斯送出精妙的直傳，幫助小兄弟開胡。

上個賽季的阿圭羅，作為對內的頭號射手，是要把點球統統攬在懷中的，即便他去年8次主罰點球僅中4元，甚至還有過單場兩次點球不進的糟糕記錄，但這都無法動搖他獨攬「罰點大權」的決心，然而今天，在大四喜的機會面前，阿圭羅把點球的主罰機會讓給了還沒有建功的斯特林。

如果你對前年曼城6-1紐卡斯爾那場比賽有印象，你應該記得，已經獨中五元的阿圭羅被佩萊格里尼出於保護的目的換下，他卻一臉沮喪——很明顯，他希望能夠趁著腳感火熱灌進更多的進球，他從不掩飾自己對進球數孜孜不倦的追求。

去年，阿圭羅的下滑是曼城四大皆空的一大原因，雖然他的進球數仍然不少，但是關注曼城的人都知道，阿圭羅的身體再也不像過去那樣健壯，而他在小範圍內做動作的能力和頻率也下降了，招牌的爆桿遠射，強行超車都不靈了，靠的是大量的堆砌球權以及射門機會，維持了一個還算體面的進球數——實際上，如果不是熱蘇斯受傷，恐怕阿圭羅連首發位置都要丟了。

然而神奇的是，這個賽季，阿圭羅的狀態有所回勇，他連場進球，風頭和熱蘇斯不相伯仲，然而他卻也甘心當綠葉，上一輪比賽，他在面臨單刀球時，主動把球分給了旁邊的熱蘇斯，今天他又為小兄弟助攻，而在斯特林全場表現不佳，需要一粒進球來尋找狀態時，他又把主罰的機會讓給了斯特林，讓這場飽受詬病的英格蘭人挽回了顏面。

阿圭羅的做法，不由得讓我想起了梅西曾經一次次的把自己創造的點球讓給內馬爾，幫助其通過進球尋找狀態，亦或是完成個人數據上的滿足。雖然最終內馬爾仍然遠走他鄉，但是梅西的擔當和胸懷，卻讓每個人都感到折服。

阿圭羅現在也是一樣，人們從來把他都視為一個擅長搶點和射門的射門員，但並不會把他當成一個真正的核心，而在經歷了一個低迷的賽季之後，阿圭羅明白了，蛻變了，他開始變成一個成就他人，成就團隊的球員，而這時，你是否真正從第一次感覺到，他的眉宇間，真正開始散發出梅西一般的光采呢？

（梓泉）