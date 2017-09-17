保利尼奧成為了巴薩這一晚意外的英雄。在客場對赫塔菲的比賽中，這位巴西球員第76分鐘上場換下拉基蒂奇，8分鐘之後首次射門就為巴薩取得了制勝進球。

賽后保利尼奧在接受媒體採訪時表示：「能取得制勝進球，我非常滿意，但最重要的是球隊能從這裏帶走3分。」

保利尼奧的一大優點就是能從中場插上製造進球機會，本場比賽他接到梅西傳球后闖入對方禁區射門得分就是最好的證明。保利尼奧賽后表示：「我的特點就是這樣，從後面插上破門得分。在這樣的情況下進球很難。我對梅西的助攻感到非常滿意，也對取得讓球隊獲勝的進球滿意。」

保利尼奧也點出了比賽的困難程度：「赫塔菲給我們製造了很大的難題，因為他們擁有高水準的球員，但我們一直艱苦戰鬥到最後。」

對於自己的瘋狂慶祝動作，保利尼奧表示：「在困難的比賽后就會有這樣的慶祝，最重要的是球隊在比分落後的情況下逆轉了比賽。」（伊萬）