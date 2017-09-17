日期:9月16日晚，在喬治亞首都第比利斯進行的2017國際棋聯世界杯賽第五輪第二盤慢棋較量中，中國名將丁立人先手戰勝匈牙利希望之星拉波爾特，從而以1勝1和總積分1.5比0.5淘汰對手，晉級4強。丁立人也成為歷史上首位進入世界杯四強的中國棋手！

八強戰慢棋首局比賽，拉波爾特選擇戰術短和棋，執黑後走的丁立人欣然應允。雙方都有了充足的時間休息，以待今天的第二盤慢棋較量。

拉波爾特此前先後淘汰了中國棋手韋奕和李超，堪稱本屆比賽中國棋手的剋星，但今天丁立人執白先行，抓住戰機，擊敗了這位匈牙利新秀，為兩位隊友成功復讎。這樣丁立人成為晉級本屆國象世界杯半決賽，他也成為首位入圍國象世界杯四強的中國棋手。

其餘三場八強對決尚在進行當中，首輪比賽成績如下：

（文玄）