2017年9月16日星期六上午10：30，泛珠三角超級賽車節秋季賽賽道英雄-飄的本站首場比賽-障礙賽在ZIC賽道的大直道上火熱展開。作為國內罕見的以相對狹窄的大直路設置障礙為比賽場地的飄移比賽，這個比賽以驚險、刺激、競爭激烈聞名全國飄移界。從舉辦之初，就吸引了來自日本、美國、澳洲、歐洲等諸多國家和地區的頂級高手參賽。同時因為其驚險、刺激的特技級表演和追逐賽中的雙車貼身肉搏，這項比賽也成為了泛珠人氣最高的比賽之一。

比賽從一開始就動人心魄：每一個車手的亮相是以圍繞車模的轉圈飄移開始，車頭位置距離車迷不到一米遠！在亮相之後，車手開著賽車以蛇形飄移拉煙，將賽車轉移到直道的另一端。霎時間賽道濃煙滾滾、尖聲刺耳。

今天的障礙設置為兩個中心點繞圈、然後掉頭飄移進庫，雖然看起來簡單，但在這樣狹窄的賽道上，越簡單意味著難度越大。第一台車起步就很漂亮，以手剎拉煙，賽車帶著滾滾濃煙圍繞樁桶順利進行了兩個圓形飄移，然後掉頭精準進庫，可謂先聲奪人。不過這次還是練習，不能作為最終成績。

比賽正式開始，澳大利亞車手傑克？瓊斯首發出場，他做出了非常漂亮而標準的動作，但是因為過於講求動作的完美，時間上稍微有些損失。後面的車手一個比一個精彩，比賽進行得非常順利。

發動機憤怒的嘶吼、輪胎不堪負重的發出刺耳的慘叫，賽車經過，帶起滾滾的濃煙。這是一個「橫行」的世界，不走尋常路，我有我規則！飄移的世界不是一般人能懂！

最終，裁判根據飄移動作時間和標準程度做出評判，來自挪威的費德利克。艾沙伯獲得今天障礙賽的冠軍，阿曼迪奧亞軍，傑克？瓊斯季軍。賽后，鄧智倫表示，「今天的比賽很開心，觀眾也很熱情。我們的這個飄移比賽已經舉辦了5年，我很高興看到有越來越多的國際高手加入我們，為觀眾帶來更加好的比賽。隨著這些車手的加盟，比賽的水平也越來越高，場面越來越精彩。希望明天的追逐賽會有更多的觀眾來欣賞我們的追逐。」

冠軍車手費德利克。艾沙伯表示，「這是我第一次來這裏比賽，這裏和我們國家的飄移有很大不同。首先比賽在相對狹窄的直道上舉行，而不是一般飄移的寬闊場地，所以比賽更加刺激、更驚險。然後比賽組織得非常棒，我很喜歡這裏的飄移文化推廣，很少有地方有這樣的氛圍。不是每一個飄移車手都有直接面對數千看台觀眾的機會，我很享受在這裏比賽。」

（ZIC）