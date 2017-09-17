在昨天的ZIC超級摩托車錦標賽600CC組排位賽中，26號李鄭鵬以1：39.352奪得桿位，暫居年度積分榜首的99號歐陽富緊隨其後，兩位車手的最快單圈成績都在1分40以內，今天分別在第一二位發車。佔據發車頭排第三位的是CL2組17號車手林智飛，他在年度積分榜上尚落後組別領先的胡照能19分。

11：33，燈滅起跑，一圈之後，李鄭鵬和歐陽富大幅拉開與後車差距形成第一集團，第四位發車的15號胡照能在首圈末尾超越林智飛來到第三，領跑第二集團。

第三圈，歐陽富做出全場最快單圈1：39.147，在大直道之前超越李鄭鵬來到第一，李鄭鵬不甘示弱很快實現反超，兩位車手間的爭奪相當激烈。

比賽還剩最後兩圈，第二集團依然是15號胡照能領跑，17號林智飛和25號鄧遠鴻，三位車手間均有數秒的車距，若無意外發生，基本大局已定。

最後一圈，李鄭鵬將領先優勢擴大到1.4秒，一馬當先率先衝線，這位來自西安的車手再次證明了自己的實力。歐陽富雖然只是收穫亞軍，但憑藉在年度積分榜的領先優勢已經穩穩鎖定年度組別冠軍。第三位衝線的胡照能奪下CL2組冠軍，亦同時收穫組別年度冠軍。

重回600cc組別的李鄭鵬賽后表示雖然實現由桿位至黑白格旗的勝利，但自己還沒有調整到最佳狀態，希望能在明天的比賽中繼續再下一城。CL2組冠軍胡照能表示沉穩的心態是自己拿到冠軍的秘訣，儘管排位成績不是最佳，但自己的優勢在於比賽經驗豐富，期待明天有同樣出色的表現。

（ZIC）