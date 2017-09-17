曼城和沃特福德的比賽已經進行到了第65分鐘，曼城在客場4-0領先，大黃蜂已經潰不成軍，無心再戰，而瓜迪奧拉也準備鳴金收兵，撤下本場的三大主力：席爾瓦、德布勞內和熱蘇斯，然而他換上的人，卻讓沃特福德傻了眼。

一般來說，在比賽「收著踢」的時候，主教練會換上一些小將給他們鍛煉的機會，比如派上伊沃比、阿森西奧，或者派上一些功能性球員，比如埃雷拉、費萊尼、法布雷加斯，然而在比賽第65分鐘，曼城在4-0領先的情況下換上的是誰呢？京多安、貝爾納多-席爾瓦和薩內。

要知道京多安是前德甲單賽季傳球次數最多的中場，也是去年曼城在歐冠中3-1掀翻巴薩的頭號功臣；貝爾納多-席爾瓦是今夏摩納哥除了姆巴佩之外最亮的星，也是瓜氏曼城今夏最為重磅的收購之一；而薩內則19歲就攻破了皇馬大門，年紀輕輕就打破了的厄齊爾的轉會費記錄。這三個人，在除了皇馬和拜仁之外的任何一家豪門，都是主力級的球星——然而他們卻是瓜迪奧拉在進了四個球之後，要「收著打」派上的替補。

事實證明，京多安、貝爾納多·席爾瓦和薩內的三人組絲毫沒有影響曼城的進攻火力，反而讓它更上一層樓，隨後曼城由阿圭羅和斯特林再各下一城，把比分鎖定在了6-0。瓜迪奧拉這樣換的原因很簡單，就是因為曼城的攻擊天賦溢出太嚴重，貝爾納多-席爾瓦、達尼洛、薩內為了首發位置苦苦掙扎，而亞亞-圖雷更是連大名單都進不了，可以說，隨著曼城陣容一天比一天豪華，曼城板凳席和首發陣容中每一個空位的價格都在飛漲，而像是貝爾納多-席爾瓦這樣的頂級球員，也要為了出場機會而掙扎——陣容深度如此恐怖的曼城，會在歐冠有什麼作為，非常令人期待。

（梓泉）