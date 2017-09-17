9月16日中午12：05，烈日當空，2017泛珠三角超級賽車節秋季賽超級摩托車組1000CC的比賽在ZIC正式舉行。因為前兩站比賽受雨天影響，本來應該一場兩回合的比賽各被取消了一回合，所以本站比賽中的兩場比賽每一場都非常重要，尤其是對於前面的車手而言，任何失誤都可能導致年度獎杯的錯位。

根據排位成績，丹尼爾-法爾松（Daniel Falzon）排在桿位發車，亞歷山大-凱德林（Alexander Cudlin）第二，中國超級摩托元老黃世釗第三。三人佔據了第一排的發車位置。

炎熱的天氣給車手帶來了巨大的挑戰，炙熱的陽光也給比賽帶來了更多的難度。暖胎圈后比賽開始，亞歷山大-凱德林搶到了前面暫列第一，丹尼爾-法爾松發車出現問題掉到第二。黃世釗起步也出現問題，被後面兩台賽車超越調到第五。4號彎，7號賽車理查德-福雷斯特（Richard Forrest）失控摔出賽道，車手被拋到砂石區，看樣子受了一點輕傷。第四圈，520號丹尼爾-法爾松憑藉速度優勢超越安海爾-波亞托斯（Angel Poyatos）排到第一，一圈之後，領先安海爾-波亞托斯0.9秒。整個賽事中，中國車手黃世釗以B組賽車多次嘗試超越駕駛A組的新莊雅浩是比賽中最引人矚目的亮點。幾次攻防堪稱摩托賽事的經典。

最後，520號丹尼爾-法爾松率先衝線，安海爾-波亞托斯第二，亞歷山大-凱德林第三。新莊雅浩第四，黃世釗第五。不過最終亞歷山大-凱德林因起步搶跑被罰加時50秒掉到第9名，後面的車手成績則都提升一名。

賽后，丹尼爾-法爾松表示，「我今天非常開心，桿位發車拿到第一。雖然天氣很熱，但能拿到冠軍一切都是值得的。整體比賽氛圍很好，對手也很強。我很喜歡今天的比賽。」

安海爾-波亞托斯說，「今天能拿到第二我相當開心。感謝車隊和隊友。雖然今天天氣熱給比賽帶來了很多問題，但能從第四位發車拿到亞軍，對我來說已經相當滿意了。希望明天能夠有更好的表現，期待明天的比賽。」

（ZIC）