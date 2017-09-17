日期:9月17日消息。賽程縮短為54洞的LPGA大滿貫賽依雲錦標賽法國當地時間周五戰罷第二輪，泰國名將阿瑞雅的姐姐莫莉婭（Moriya Jutanugarn）沖至單獨領先位置，有望在周日衝擊個人首座大滿貫獎杯。馮珊珊升至並列第7位，僅落後4桿。閻菁成功晉級，馮思敏則遺憾提前止步。

[詳細成績]

莫莉婭抓下五隻小鳥，吞下兩記柏忌，交出低於標準桿4桿的68桿，總成績-9，躍居榜首。由於比賽縮水為三輪，23歲的泰國姑娘將在周日衝擊個人的LPGA以及大滿貫首冠。倘若問鼎，她將與妹妹成為高爾夫歷史上首對均獲得大滿貫冠軍的姐妹。

日本球手上原彩子（Uehara Ayako）交出66桿（-5），總成績-8，一桿之差單獨第二。澳洲老將凱瑟琳-科克（Kirk Katherine）總成績-7，位列單獨第三。

首輪領先者、世界第三朴城炫在細雨中狀態盡失，僅打出高於標準桿兩桿的73桿，總成績-6，跌至並列第四位。她的韓國同胞、英國女子公開賽冠軍金寅敬以及前世界第一高寶璟同樣位居第四。

馮珊珊打出五隻小鳥的68桿（-3），總成績-5，與飈出65桿的詹妮弗-宋，以及英格蘭人喬治亞-霍爾、美國名將安琪拉-斯坦福並列第7位，周日仍有望衝擊冠軍。

剛剛幫助上海隊贏得全運會金牌的閻菁一掃首輪75桿陰霾，交出三隻小鳥的69桿（-2），總成績+2，升至並列第59位，繼2014年以來再次在依雲成功晉級。三年前她曾經獲得並列第20名佳績。

不過另一位中國金花馮思敏卻沒有那麼好運，第二輪她只打出76桿（+5），總成績+6，跌至並列第88位，迄今兩度出戰年度第五場大滿貫均遭到淘汰。

衛冕冠軍田仁智打出70桿（-1），總成績-2，並列第22位。萊克西-湯普森僅交72桿（+1），總成績平標準桿，並列第35位，衝冠基本無望。世界第一柳蕭然打出69桿，總成績+2，並列第59位。

日本名將宮裡藍儘管只打出73桿（+2），依然以總成績-1成功晉級，將在周日迎來生涯的最後一輪LPGA比賽。

賽事最終晉級線為+3，莫莉婭的妹妹、前世界第一阿瑞雅兩輪+9（77-74），鬱悶出局。