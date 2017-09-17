NBA／30隊新球衣亮相 林書豪準備好上陣NOWnews今日新聞 (2017-09-17 01:45)
NBA新球季將有新風貌，全部30支球隊都將改回由NIKE發行的官方球衣，不但球員身上有贊助廠商名字，球員也將以全新姿態上陣，其中籃網隊以林書豪為首，換上「BKLYN」球衣也很潮！
林書豪跟隊友在媒體日都穿上新球衣，保留原本黑白簡約設計，字體又更大，加上其他隊色彩繽紛的設計對照，布魯克林的特色一覽無遺。
黃蜂隊可能是所有球員最羨慕的球衣，因為這支球隊上面的logo有Jordan Brand的設計，是所有球隊中最具特色。
就連去年冠軍勇士隊、老牌的湖人隊、加上螢光色球衣的灰狼隊，NBA新球衣準備好搶佔新的球迷市場。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
羽球組．explorer 羽球．3m 羽球．維尼 羽球．羽球袋．羽球 背包．JOEREX 羽球．Disney 羽球．victor 羽球拍．JHS 羽球．Angle 羽球．羽球用品．櫻花 羽球．adidas 羽球．bestcool 羽球．MIZUNO 羽球．RSL 羽球．羽球網柱．yonex 羽球拍．nike 羽球．JOEREX 羽球拍．羽球 短褲．kawasaki 碳纖維 羽球．碳纖維 羽球．羽球網架．櫻花 羽球拍．羽球網．diadora 羽球．lotto 羽球．國際 羽球
- SLASTIK 全功能型運動太陽眼鏡 EAGLE (Golden)
- HOYACASA縵歌 雙人四件式森麻兩用被床包組
- TiMISA 花漾年華-晶鑽(3色可選)純鈦極細鎖骨項鍊B
- 折疊床 6段記憶綿折疊床-白免組裝 Simple Life
- 【NIKE】WMNS ZOOM ALL OUT LOW(全腳掌氣墊慢跑鞋/878671-6
- TISSOT Couturier 建構師80小時動力儲存機械皮帶腕錶-黑/39
- 【微星B250平台】I7-7700K四核{變種特攻} 240G SSD GTX1080
- 【愛達特】I DARTER幼兒平衡學習滑步車-藍
- 【AS】梅登氣壓式貼身皮革辦公椅
- SANUK 帆布透氣懶人鞋-男款(黑色)
家詹波瓜！韋德這題該選啥 誰的錢多誰位置好【北京新浪網】
庫里一句話化解兩人尷尬 這點杜蘭特不服不行【北京新浪網】
意甲-兩新援點射 AC米蘭2-0創造14年最佳開局【北京新浪網】
意甲-曼朱沖頂破門 尤文擒10人紫百合奪5連勝【北京新浪網】
聯賽杯-拉什福德2射1傳 馬夏爾破門 曼聯4-1晉級【北京新浪網】