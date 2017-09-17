NBA新球季將有新風貌，全部30支球隊都將改回由NIKE發行的官方球衣，不但球員身上有贊助廠商名字，球員也將以全新姿態上陣，其中籃網隊以林書豪為首，換上「BKLYN」球衣也很潮！

林書豪跟隊友在媒體日都穿上新球衣，保留原本黑白簡約設計，字體又更大，加上其他隊色彩繽紛的設計對照，布魯克林的特色一覽無遺。

黃蜂隊可能是所有球員最羨慕的球衣，因為這支球隊上面的logo有Jordan Brand的設計，是所有球隊中最具特色。

就連去年冠軍勇士隊、老牌的湖人隊、加上螢光色球衣的灰狼隊，NBA新球衣準備好搶佔新的球迷市場。