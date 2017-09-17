印度力量2018新隊名再曝光：Force Racing北京新浪網 (2017-09-17 01:30)
印度力量賽車在F1新加坡站
F1新加坡大獎賽在美麗的濱海灣街道舉行，印度力量車隊2018賽季將要更改的新隊名也浮出水面：Force Racing，力量車隊。更改隊名，這是車隊國際化戰略的重要一步。
印度力量車隊自從2008年建立以來走勢穩健，並在去年去年取得了隊史最佳的年度第四名。本賽季車隊成績更佳，再次名列第四看起來沒有懸念。
更可喜的是，車隊在招商引資上也是逐年高陞，本賽季車隊引入德國的BWT的高額讚助費，為此車隊塗裝改為通體粉色，成為F1賽道上一道非常靚麗的風景線。
賽場和商場兩方面的成功，讓車隊的目光更加遠大，未來瞄準了國際化。這也意味著「印度力量」這個地區化的車隊名稱到了必須要更換的時候。
之前曾有德國媒體報導，印度力量比較中意的新名稱是「Force 1」，翻譯成中文可以是「第一力量」。
但是據稱，F1擁有者美國自由媒體集團反對這個名稱，因為「Force 1」與一級方程式賽事品牌「F1」太過於接近。印度力量不得不放棄了這個選擇。
（新浪體育/賽車頻道/Swift）
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