曼城6比0狂勝沃特福德，全場最佳？當然是阿圭羅！阿根廷人奉獻了帽子戲法加助攻的神級表現，成為曼城隊取勝的最大功臣。而在阿圭羅打進的3個進球中，當屬第3粒進球最為精彩。

這個進球發生在比賽的第81分鐘，沃克在右路將球往中路回敲，此時阿圭羅如脫韁的野馬一般，直接將球一領，就已經穿過了沃特福德兩名球員的夾擊，突入到禁區裏面，沃特福德又有兩名球員撲上來，第一名防守球員顯然沒有跟上阿圭羅的速度，又被趟過。

面對最後一名防守球員，阿圭羅將球往右邊輕輕一撥，變向突破的同時閃開了射門角度，此時沃特福德門將戈麥斯也已經棄門而出，準備全力封堵阿圭羅，但就在這電光火石之間，阿圭羅倒地射門，皮球從戈麥斯身邊穿過，擊中遠端立柱彈進球門！

這粒1V5的進球讓阿圭羅上演帽子戲法，這也是他在曼城上演的第10個帽子戲法！阿根廷天王張開雙臂，享受這美妙的一刻。憑藉這個進球，他也以5粒進球超越盧卡庫，獨佔英超射手榜榜首。

賽后，《天空體育》給阿圭羅本場的表現打出了9分的高分，將他評選為全場最佳球員。 坦白地說，《天空體育》的打分顯得有些克制了，阿圭羅本場比賽的表現，足夠完美，絕對是滿分的表現。除了3粒進球，熱蘇斯的進球也來自阿圭羅的直接助攻。阿圭羅不但已經證明了他可以和熱蘇斯在場上共存，他還重新證明了自己是曼城攻擊線上的最強火力點！

在人們的印象中，阿圭羅是一名純正的射手，離球門越近，他的威脅越大。阿圭羅的射術無可挑剔，在禁區內，他是天生的射手，門前感覺一流。但是人們往往忽略了，以阿圭羅的能力，他其實可以做得更多，而阿根廷人也在用自己的表現證明，自己有能力做得更多，做得更好。

曼城最近的幾場比賽，阿圭羅經常回撤到中場拿球，甚至在防守端也能看到他的身影，有時候，你剛剛看到他在中場和隊友配合，下一秒，他又出現在了禁區里搶點射門。又能進球又能助攻，既是終結者又是組織者，這似乎是梅西一直在做的事情，但在這個夜晚，上演了1V5好戲的阿圭羅也像梅西一樣，為球迷奉獻了一場完美的比賽。（Akul）