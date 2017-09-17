法國當地時間9月16日，首輪打出72桿的馮思敏只需要在第二輪交出一個穩定的成績，就能夠確保在依雲錦標賽中首次晉級，但最終76桿的成績讓她自己也直搖頭懊惱。

「今天很可惜，打上球道的球的球位都特別不好，都在一些很大的斜坡上，本來都是想打保守一些，但最後保守也沒有打到自己特別想要去的位置，每次都是很難救的位置，很難打到帕。」

不過，上球道率還是讓馮思敏找到了一絲安慰。前兩輪她都保持了很高的上球道率，第一輪13個球道上了10個，第二輪上了9個。對於一號木不佔優勢的她來說，這樣的數據很振奮。

「對於我來說，一號木一直不算是我的強項，昨天和今天打上這麼多球道，對我自己來說是件很開心的事情，也是很大的鼓勵。」馮思敏說道，「但是這個球場上了球道球位也不一定特別好，畢竟是個山地球場，今天遇到了很多球位特別不好的位置，打到了一些不好救的地方，進了很多個沙坑，都是一些下坡球位，沙子打不出太多停球的球，還是下坡球位，基本上就救不到了。」

雖然感到很可惜，但樂天派的馮思敏還是找到了緩解心理壓力的方法。與很多女生一樣，那就是「買買買」。「今天下午回去休息一下，看看哪能逛逛街。這場沒賺到獎金，買點東西激發自己下場比賽好好打。」

馮思敏將於周一返回國內，經過一周的休息后，參加9月28日-10月1日進行的紐西蘭女子公開賽。

（李秋穎 發自法國依雲）