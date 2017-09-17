本文來源：申花隊報

換帥如換刀，但是這樣的情況並沒有在申花身上得到應驗。在與上港的德比大戰中，申花1：6落敗，遭遇了聯賽5連敗，同時創下了本賽季申花最大的一場丟球紀錄。

本場比賽是吳金貴上任后的首場比賽，他也對首發陣容做出了一些調整。前鋒線上派上了此前出場機會並不多的朱建榮，希望他在前場能夠作為一個進攻的支點。后腰位置上，秦升解禁復出首發登場，與王壽挺組成了雙后腰，此前的主力孫世林坐在了替補席上。另外一個調整是在後防線，左邊後衛是柏佳駿，右邊後衛李運秋，王林替補。

整個上半時申花立足防守，整個防守體系也組織地不錯，這也保證了申花上半時城門不失。但是中場休息后，申花做出了一個驚人的人員調整。隊長莫雷諾下場，特維斯替補登場。據球隊方面介紹，中場休息的時候莫雷諾表示自己的肌肉很緊，出於保護隊員的角度考慮，教練組換下了莫雷諾。賽后的新聞發佈會上，吳金貴專門談到了莫雷諾的情況，「因為隊長很疲勞，休息時里他告訴我後腿有點拉傷。我不敢再冒險讓他踢下去，我們三天之後還有對陣魯能的很重要的一場比賽。」

上半場，在對方的嚴密防守下，莫雷諾在隊中依然起著舉足輕重的作用。防守上，莫雷諾非常積極，多次倒地鏟搶，及時瓦解了對方的攻勢。

特維斯在最近幾天的訓練中比較積極，訓練之後進行加練，並表達了強烈的求戰慾望，對於特維斯這種積極的態度，教練組非常歡迎。當莫雷諾出現突發情況的時候，教練組換上了特維斯。

出人意料的是，下半場申花出現了一瀉千里式的潰敗。第55分鐘，武磊中路接球後轉移到右側，胡爾克接球后繞開申花後衛防守，隨後起左腳怒射，皮球飛入大門遠角，1：0，上港領先。隨後的7分鐘內，上港打入了4球，雖然申花由特維斯扳回了一球，但是無力回天。

隨後的比賽中，上港再入兩球，最終申花1：6不敵上港。

對於本場比賽的失利，吳金貴在賽后新聞發佈會上說：「首先祝賀對手，同城德比非常難打，申花這樣的情況，是欠下的債。我們上半場踢的不錯，下半場表現則不足，很失望。但是我們今年的任務很明確，就是保級。」

儘管這場比賽是在上海體育場進行，但是還是有非常多的申花球迷通過各種方式買到了門票，到現場為自己心愛的球隊加油，而在看到這樣的一場潰敗，大家非常傷心。

吳金貴說，「本場比賽來了這麼多球迷，他們肯定很難過，對不起球迷。就像以前的曼市德比，曼城崛起之後，曼聯也有過迷失，所以我希望，申花在調整過後，要拿出一支有底蘊的球隊的氣勢。」