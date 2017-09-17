生活中心／台中報導

大安區農會於十六日上午，假大安區海墘國小，舉辦「106發展地方性特色品牌豬肉推廣活動」，各界約二千人參加，一致肯定飛天豬優良品牌豬肉。活動多元有樂團表演、趣味遊戲及豬肉料理示範，場面相當熱鬧。

活動由農會總幹事蔡建宗主持，立法院副院長蔡其昌、全國農會總幹事張永成、課長吳佩勳、市議員李榮鴻、全國農業金庫經理賴佑昀、農金保經經理范淑錦、中市農會總幹事林育葦、臺中銀保經經理王靜惠、大安區區長周琇茹、海墘國小校長藍同利等區內各機關團體首長及各里里長應邀觀禮。

大安區農會為推廣行銷大安區特色品牌豬肉-飛天豬品牌豬肉，舉辦了飛天豬生鮮豬肉發表，活動中有生鮮豬肉產品、香腸系列產品和飛天豬純肉肉鬆等大安農會所生產的農產品，全是使用在地優良農特產品，經由農會嚴格把關，品質有保證，讓各界選購，吃得健康、安心。

活動所推出飛天豬生鮮豬肉產品，買一送一及限時限量特賣會，舞台上有優麗音樂及趣味遊戲及豬肉料理示範表演，而舞台下有政府單位和公益宣導攤位及動態的闖關活動-闖關成功贈送消暑盛品枝仔冰一支，賓客玩得火熱，場面相當熱鬧。

蔡建宗表示，安農香腸蟬聯2016-2017年全國農漁會百大精品的殊榮，使用製作百大精品的高標準生產規格，來研發安農香腸，在原料挑選上相當講究，只挑選當天現宰新鮮豬後腿肉，安農香腸秉持著三安(安心、安全、安食)：食材來源安心有保障，而且堅持不添加防腐劑、豆粉、人工色素及人工香料，全採用傳統工法製作，百分百使用國產衛生電宰豬後腿肉，無添加防腐劑。