記者陳木隆／宜蘭報導

眾所矚目的2017宜蘭椅設計大賞，16日在中興文化創意園區舉辦頒獎典禮，當場揭曉得獎作品，創意組金獎《俯瞰》、銀獎《豐收小鹿lalikid》、銅獎《竹圍》；實利組金獎從缺、銀獎《甲仙小凳》、銅獎《田園樂》。作品各展創意，又為宜蘭椅帶向嶄新的境界。

頒獎典禮後，宜蘭椅設計大賞將在9月30日至10月15日參與一年一度的臺灣設計盛事─2017臺灣設計展。這屆成果大展也訂於10月20日在羅東文化工場開展，邀請有興趣的民眾到臺灣設計展臺南321巷聚落展區及羅東文化工場一睹最新的「宜蘭椅」競賽成果。

今年宜蘭椅設計大賞，為呼應長年提倡環保的理念，規則改以電子方式徵件，小小動作卻大力提升了《宜蘭椅》的國際化，讓投件數量達到1395件，創下高達35個國家的參與的紀錄。

宜蘭縣政府文化局長李志勇表示，宜蘭椅設計大賞舉辦至今已累積5年經驗，國際化程度已越來越高，期許這項比賽能鼓勵國內設計師不斷產出新作品，把在地的特色充分展現出來，並與國際有更多的對話及接軌。

創意組的《俯瞰》，喚起了記憶中那純淨美好的宜蘭，設計師林采瑩將積木組合方式運用在椅墊上，讓孩子發揮創意，排列出一幅幅美麗風景，不僅喚起眾人記憶中那純淨美好的宜蘭意象，也獲得評審團青睞，奪下金獎，抱回20萬元獎金。

創意組銀獎作品《豐收小鹿lalikid》，由吳文鈺設計師結合了噶瑪蘭傳統樂器「木鼓」的概念，將聽覺帶入兒童椅，是嶄新的創作突破；同組銅獎《竹圍》，設計師何佳峰藉由作品媒材與造型，述說竹圍的過去擋風及防衛的功能，並轉換為收納空間，透過在地文化成功將實用性與工藝性互相結合。

實利組因後續將實際邁入量產等程序，在市場性、主題性、實用性及技術性等綜合面向更需審慎評估，評審團認為這屆入圍實利組作品仍有進步空間，決議金獎從缺，由《甲仙小凳》獲頒銀獎，設計師張凱揚期盼藉由作品，讓更多的人認識且關注獨角仙生態，進而教育大家保育觀念；同組銅獎《田園樂》設計師陳錦儒，以宜蘭「田園」意象作為設計發想，融合童趣元素「彈珠台」設計，將宜蘭盈滿的稻田風光和過往童趣，創造出現代孩子共享的回憶。