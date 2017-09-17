坐落在珠三角的廣州，有這樣一個地方，它是高球者的樂園，是一個以培訓高爾夫人才而被津津樂道之地。

這裏，有迄今唯一一位獲得過大滿貫冠軍、奧運會銅牌得主的馮珊珊親任院長，世界女子高壇冠軍教父級的Gary Gilchrist擔任名譽顧問，精挑細選的教學團隊囊括了外籍教練-職業球員-職業教練-資深教練-教練。。。。。。他們以獨具一格的訓練理念和精湛的球技正在以自己的力量創造著新的希望！

這裏，匯聚了廣東、山西、四川、湖南、河北、天津、香港的13位全日制及半讀半訓長期學員，走出了日本青少年球員錦標賽歷史上的第一位中國籍冠軍：安彤，CJGT廣州站冠軍宋燁熒。。。。。。

恭喜安彤、宋燁熒

這裏，永遠在用心發現下一位世界冠軍，無論是過去、現在、還是將來！

它有著一個寄語未來冠軍無限力量的名字——馮珊珊高爾夫-南沙學院！

馮珊珊高爾夫-南沙學院（以下簡稱「馮珊珊南沙學院」）自2017年端午佳節揭牌以來，一直受到高球愛好者們的關注，作為院長的馮珊珊也在結束了今年英國公開賽后現身學院，親自與暑期夏令營的學員互動，並多次給予長期學員親切關懷和教學指導。

九月學院迎來了開學季，我們的半讀半訓學員已經返校並且將文化課學習與高爾夫球訓練權衡的非常好。學院已經完成了對所有學員的體能測試並正式開始受訓，在這裏，他們將全面接受Gary Gilchrist訓練系統學習，首席教練Marty LaRoche親自現場教學。我們的訓練尤為關注細節，學院的每一名教練都重視技巧、戰略、心理、體能及人格五方面的培養，以加速學員成長並使其在最短時間內斬獲最佳成績。

非常感謝大家對馮珊珊南沙學院的支持。因為有了我們如此出色的家長、學員和合作夥伴，才讓我們可以持續不停地去實現成功！

在馮珊珊南沙學院，不出國門也能夠擁有與國外一樣的訓練條件。我們希望通過引入美國先進的高爾夫訓練系統，依託強大的教學團隊，在普及推廣高爾夫的過程中繼續尋找中國的下一位馮珊珊！