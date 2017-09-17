記者林重鎣／台中報導

大里區中新社區發展協會已邁入11週年，社區內不僅成立長者關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、健康促進及獨居供餐等服務，協會更於每週六上午9-12點舉辦長者健康促進活動，如健康促進講座、烹飪教學、美術體驗及戶外參訪旅遊等；社區內另有環保志工隊，對於社區內景觀美化及經營不留餘力，如中興大排打造成綠色隧道及中新綠廊的步道，提供社區民眾一個友善的環境，也鼓勵社區長者走出家門參與關懷據點活動，大家一起互動同樂，促進長者的身心靈健康。

祥和志工隊長黃美珠表示，中新社區長者關懷據點自96年成立，主要服務社區內65歲以上長者，每個人都會有老去的一天，但透過社區志工隊的用心經營，讓生活環境變友善，更期望能達到在地安養、在地老化的目標，中新社區發展協會的用心經營，更屢次獲得政府評鑑優等的榮耀。

因此，中新社區發展協會在9月16號星期六上午於關懷據點活動期間，邀請大里仁愛醫院醫療諮詢團隊，設立醫療諮詢櫃台．透過醫療諮詢一對一的關懷慰問，進一步了解長者的身體狀況及針對健康部分做衛教，促進長者對自我健康的重視。

大里仁愛醫院家庭醫學科主治醫師陳蕙雅提醒民眾，秋分將至，俗諺言「秋分·瞑日對分」也就是過了這天日夜均長後，夜晚的時間會慢慢地變長，早晚的氣溫變化也明顯變大，陳醫師提醒早出晚歸，早起外出運動或工作的民眾，要留意天氣溫度的變化及保暖，如有胸悶胸痛、高血壓、頭暈等症狀，應即早就醫。