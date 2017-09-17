大里仁愛醫院前進中新社區 提供醫療諮詢服務台灣好新聞報 (2017-09-17 00:08)
記者林重鎣／台中報導
大里區中新社區發展協會已邁入11週年，社區內不僅成立長者關懷據點，提供電話問安、關懷訪視、健康促進及獨居供餐等服務，協會更於每週六上午9-12點舉辦長者健康促進活動，如健康促進講座、烹飪教學、美術體驗及戶外參訪旅遊等；社區內另有環保志工隊，對於社區內景觀美化及經營不留餘力，如中興大排打造成綠色隧道及中新綠廊的步道，提供社區民眾一個友善的環境，也鼓勵社區長者走出家門參與關懷據點活動，大家一起互動同樂，促進長者的身心靈健康。
祥和志工隊長黃美珠表示，中新社區長者關懷據點自96年成立，主要服務社區內65歲以上長者，每個人都會有老去的一天，但透過社區志工隊的用心經營，讓生活環境變友善，更期望能達到在地安養、在地老化的目標，中新社區發展協會的用心經營，更屢次獲得政府評鑑優等的榮耀。
因此，中新社區發展協會在9月16號星期六上午於關懷據點活動期間，邀請大里仁愛醫院醫療諮詢團隊，設立醫療諮詢櫃台．透過醫療諮詢一對一的關懷慰問，進一步了解長者的身體狀況及針對健康部分做衛教，促進長者對自我健康的重視。
大里仁愛醫院家庭醫學科主治醫師陳蕙雅提醒民眾，秋分將至，俗諺言「秋分·瞑日對分」也就是過了這天日夜均長後，夜晚的時間會慢慢地變長，早晚的氣溫變化也明顯變大，陳醫師提醒早出晚歸，早起外出運動或工作的民眾，要留意天氣溫度的變化及保暖，如有胸悶胸痛、高血壓、頭暈等症狀，應即早就醫。
關鍵字：
下一則：嘉大生榮獲兩岸青年創客企業獎
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
DELL u2415．DELL U2414H．dell 電池．costco 液晶螢幕．液晶螢幕 lg．低藍光 液晶螢幕．WIN 7 DELL．dell 13．DELL Inspiron 7000 I5．華碩 液晶螢幕．dell P2314H．42吋 液晶螢幕．Necvox 液晶螢幕．dell i7-4510U．dell 供應器．Dell Vostro 5470．dell Inspiron 6000．19吋 LED 液晶 螢幕．繪圖液晶螢幕．桌上型 電腦 dell．benq 液晶螢幕 led．DELL 雷射 滑鼠．dell LED．19型 寬液晶螢幕．液晶螢幕防護鏡．dell 鍵盤保護膜．液晶螢幕 DVI-D．Dell 15.6吋 i7．3D 液晶螢幕．Dell OptiPlex i5-4570
- 美國鵝媽媽 Mother Goose 凱芮304不鏽鋼三入調理鍋(16+19+2
- EDWARD ACHOUR PARIS 藍綠色暈染印花蝴蝶結飾無袖洋裝
- 【HP】CF351A/130A 原廠藍色碳粉匣
- 【H-CT】極簡兩用多夾層真皮斜背腰包-小(458-Z)
- 【Betrise】加大-環保印染防蹣抗菌精梳棉四件式兩用被床包
- 105年高普、地方三四等（土地法規（包括地籍測量法規））密
- 【HTC 宏達電 福利品】One E9+ dual sim 5.5吋八核心智慧型
- Modko 摩登立方貓廁 - 簡約黑
- 【EASTPAK】PaddedPakR後背包(Full Tank Blue)
- 【Teamup 天能達】T-2699 全新業務型 無線電對講機(T2699 2
涉詐兩富商3000萬 飯局妹「娜塔莎」遭起訴【NOWnews今日新聞】
台大濺血案 張安樂：事情很快水落石出 罵我媽我會殺你【NOWnews今日新聞】
淫男飲料下藥昏迷2女同事 結果GG了【NOWnews今日新聞】
南市府調借專款專用基金？ 議員批已影響弱勢者權益 【台灣好新聞報】
農曆七月阿飄偷錢原來是人扮的【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》