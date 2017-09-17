這是新賽季開局以來巴薩最艱難的一場比賽，但終結比賽、為巴薩帶來3分的竟是保利尼奧！

本場比賽，巴薩球員受到密集賽程的影響，體能和狀態都不是最佳，上半場沒有得到好的得分機會，反倒被主場作戰的赫塔菲率先進球取得領先。

但是下半場，主教練巴爾韋德的兩次換人起到效果。丹尼斯-蘇亞雷斯幫助巴薩將比分扳平，然後再77分鐘，保利尼奧替補拉基蒂奇上場。與以往一樣，留給保利尼奧的時間並不多。

但正是保利尼奧的出場改變了比賽！出場后7分鐘，保利尼奧積極前插，梅西在前場心領神會，為他送上了一記恰到好處的直塞。保利尼奧接球順勢趟入禁區，此時有兩名後衛過來防守。但保利尼奧憑藉自己強壯的身體抗開了從側後方直衝過來的防守球員，他的趟球路線也讓另一名後衛無從下腳，最終他在小禁區角附近小角度爆射，洞穿了赫塔菲的球門！這球的難度不可謂不大，但保利尼奧憑藉出色的前插意識、強壯的體魄和旺盛的求勝慾望在防守之中殺出了一條血路！

進球后的保利尼奧怒吼發泄著情緒，並與隊友們相擁慶祝。這粒進球可以說是巴薩本賽季目前為止最關鍵的一粒進球，在多重困境下，保利尼奧的射門幫助巴薩實現了逆轉，拿到了來之不易的3分。

（簡淺）