阿瑞雅姐姐贏依雲賽？ 她會破一條你想不到的紀錄北京新浪網 (2017-09-17 00:51)
莫莉婭沖至依雲錦標賽領先
日期:9月17日，這些年，「Jutanugarn」這個名字你一定不陌生，它已經多次出現在LPGA的領先榜上了。只不過，最近一段時間，它並不屬於前世界第一阿瑞雅，而屬於她的姐姐莫莉婭（Moriya Jutanugarn）。這似乎預示著泰國姑娘即將突破，贏得個人第一個LPGA冠軍。
星期五、星期六打出65-68，莫莉婭現在以133桿，低於標準桿9桿，處於依雲錦標賽領先榜頂端，位於爭奪首冠的好位置上。事實上，這不止是她的首個LPGA勝利，還是她的第一個大滿貫勝利。
「大滿貫賽事，關鍵在於上球道和果嶺，」2017年已經獲得8個前十名的莫莉婭第一輪結束之後說，「要給自己製造抓鳥的機會。」
如果莫莉婭本周在法國奪冠，她將成為LPGA歷史上第34個在大滿貫中實現首勝的選手，與此同時也是本賽季第三次。姜孝林（Danielle Kang）在美國女子PGA錦標賽上取得突破，而朴城炫在美國女子公開賽上實現LPGA第一冠。
歷史上，還沒有哪個賽季，大滿貫的新科冠軍超過兩人。
這不是重點，真正的重點在於：阿瑞雅贏得了去年英國女子公開賽，如果莫莉婭在依雲錦標賽獲得突破，她們將成為歷史上第一對贏得大滿貫賽的姐妹。
事實上，迄今為止，只有一對姐妹同時在LPGA巡迴賽上取得過勝利。安妮卡-索倫斯坦在全球贏得過89場比賽，包括10場大滿貫賽，而她的妹妹夏洛塔-索倫斯坦（Charlotta Sorenstam）2000年贏得了標準註冊賽（Standard Register PING）。
（小風）
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