記者李文生／台南報導

2017前瞻綠色生活提升競爭力高峰論壇今日在台南召開。行政院長賴清德強調，中央綠色能源的政策目標，第一是建立非核家園，第二是綠色矽島，在這兩大目標下的具體做法是再生能源的建置，再生能源的內涵包括臺南的綠色能源、太陽光電和風力發電等等，希望在2025年發電量能夠佔台灣總發電量的20%，逐步邁向非核家園。

賴清德提到台南市長任內推動低碳城市計畫受到各界的積極投入和市民的多方響應，這幾年成果斐然，不僅爭取到議會支持，通過低碳城市自治條例，同時奠定下低碳城市與太陽光電城的發展目標，而文化首都猶如身上穿著文化的錦衣，太陽光電城則是頭上戴著閃閃發光的皇冠，這是當時希望帶給臺南市民的綠色生活願景；而今綠色科學城創設在臺南沙崙，對城市的發展不僅有助於生活品質的提升，更是產業升級及創造就業機會的最佳能量。

閣揆賴清德還說，6年前接任台南市長時，擘畫臺南城市的發展方向，第一個確立的就是文化首都，希望任何一個人來到台南市，就能知道台灣，讓台南市民感到光榮，讓台灣人產生認同，一致團結前進，有古文化，需要有新文明相襯，選擇低碳城市做為整體城市的奮鬥目標。

綠能發展與應用不僅是世界能源發展的趨勢，是政府能源政策的重點。今(16)日李孟諺代理市長陪同賴清德出席前瞻綠色生活提升競爭力高峰論壇。李孟諺表示，「低碳城市」與「智慧新城」一直是台南的城市發展願景，未來將和中央合作並進，讓節能減碳的綠色生活能時時融入市民的日常活動中。

代理市長李孟諺強調，台南擁有得天獨厚的日照條件，年平均日照時數2024小時，遠遠高於全國的1601個小時，且具備多元產業鏈、綠能產業群聚等優勢，台南市聚焦於太陽能推動，以「陽光電城計畫」響應國家能源政策，由政府帶頭推動，輔導民間、企業投入設置太陽光電系統，統計至106年8月底止，6年來太陽光電同意備案件數達4000件，年發電量超過4.06億度，為1.5個曾文水庫發電量，減碳量超過21.4萬噸，相當於660座臺南公園的年減碳量。

除了再生能源外，創源、節能與儲能也很重要，代理市長重申，利用智慧電表、智慧電網達讓家家戶戶能達成某種程度自足能源，使整個能源使用效益加乘；而今非核家園或綠能矽島的願景，希望社會各界同心協力，挹注能量達成綠色生活的目標，促使產業升級，共創綠能商機，國家的競爭力得以提升。

這次的高峰論壇與會的產、官、學、研等各界代表多達500位，包括科技部次長蘇芳慶、經濟部次長龔明鑫、教育部次長姚立德等中央部會官員，日商台灣松下營造原康裕總經理、德商台灣西門子公司艾偉總裁、美國在臺協會等外賓參與。

與會者就臺灣綠色能源發展與應用凝聚共識，論壇內容不僅強調綠色概念未來應導入於技術研發、產業經濟外，更為全球氣候變遷，導致台灣用電量逐年成長的能源議題提出生活教育對策。