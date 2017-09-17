台南是賴清德最強後盾 黃偉哲：整合全黨同志打贏大選台灣好新聞報 (2017-09-17 00:12)
記者黃芳祿／台南報導
立法委員黃偉哲今天指出，民進黨台南市長初選的競爭沒有選邊站問題，台南市所有的黨公職同志是最有向心力的團隊，都是賴清德院長最堅強後盾。黃偉哲重申，唯有接棒優質的市政成績，才能再創台南高峰。
市長參選打出「信賴選擇」作訴求，強調黨內的初選應該不傷和氣的黃偉哲認為，黨員同志之間不至於有「綱內互打」情形發生。黃偉哲還認為，也不應該要求任何黨公職人員選邊站，因為，最重要的還是整合全黨同志打贏大選，延續前台南市長賴清德大步向前的政績。
有關台南市政傳承問題，黃偉哲表示，賴清德院長一向提攜後輩，不吝提供意見，他相信賴院長遇到每一位有意參選市長的黨內同志，都會給予指導和鼓勵。
黃偉哲一再強調，台南市的民進黨團隊是最優秀的團隊，這最優質且有效率的團隊，絕對會成為賴清德院長中央執政最堅強後盾。
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