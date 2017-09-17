F1新加坡大獎賽排位賽競爭激烈中央社 (2017-09-17 00:50)
F1賽車新航新加坡大獎賽16日晚間進行排位賽，眾多車隊車手競相飆速，競爭激烈。中央社記者黃自強新加坡攝 106年9月16日
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