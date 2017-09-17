F1新加坡大獎賽法拉利車隊維泰爾奪桿位中央社 (2017-09-17 00:50)
F1賽車新航新加坡大獎賽16日進行排位賽，法拉利車隊的德國車手維泰爾（Sebastian Vettel）奪桿位，17日晚間決賽中可排首發車位。中央社記者黃自強新加坡攝 106年9月16日
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