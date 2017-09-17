F1新加坡大獎賽 法拉利隊維泰爾奪桿位中央社 (2017-09-17 00:30)
（中央社記者黃自強新加坡16日專電）法拉利車隊的德國車手維泰爾（Sebastian Vettel）今晚在一級方程式（F1）賽車新航新加坡大獎賽排位賽中奪得桿位，明天晚間決賽中可排首發車位，大幅增加競逐冠軍頭銜勝算。
新加坡大獎賽今天傍晚在濱海灣公路賽道進行第3場練習賽後，隨即進入排位賽。
紅牛車隊這次雖然來勢洶洶，不過，荷蘭車手維斯塔潘（Max Verstappen）、澳洲車手里奇東（Daniel Ricciardo）仍不敵維泰爾，排位賽分居第2及第3。
法拉利車隊芬蘭車手雷克南（Kimi Raikkonen）位居第4，賓士車隊的英國車手韓密爾頓（Lewis Hamilton）位居第5。
新加坡於2008年首次舉辦一級方程式夜間公路賽事，今年邁入第10年，每年均為新加坡帶來諸多經濟效益，諸如濱海灣城市天際線、市區各處具有象徵意義的都市建築、南洋特色風味美食。賽事期間除各國車迷外，也吸引鄰近國家旅客欣賞這場夜間公路賽事。1060916
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