2017「OTOP商圈購物叭叭樂」 新竹縣北埔老街9/16熱鬧登場大成報 (2017-09-17 00:00)
喜歡逛街購物、享受地方美食、遊賞名勝古蹟的朋友有福了！由經濟部中小企業處主辦的「2017臺灣OTOP及商圈購物叭叭樂in新竹北埔」9/16-9/17日在新竹縣北埔老街的「北埔魅力商圈」熱鬧登場，協同慈天宮、中華民國全國商圈總會及各地方特色商圈協會之力，現場將邀集全國各地特色商圈店家展售多元地方特產等，60多個攤位從老街的慈天宮，從徒步區延伸至金廣福，讓民眾可一次感受到全國商圈的多元魅力特色！
經濟部的「2017 OTOP商圈購物叭叭樂」活動，今年特別選定在北埔老街，邱縣長、經濟部中小企業處組長雷世謙、北埔鄉長姜良明、北埔魅力商圈發展促進會理事長姜瑞金等人到場參與，雷世謙組長等表示，北埔老街附近交通便利，又極富觀光發展潛力，老街上四處可見繁榮景象，加上又具有客家文化特色，所以希望未來這個商圈能在眾人的努力下，創造最繁榮的盛景。
邱縣長說，北埔鄉和附近的峨眉鄉不但古蹟最多，也是浪漫台三線景點最多的地方，而浪漫台三線從桃園到苗栗，總長約60公里，最長的一段就在新竹縣，40公里的台三線路段上，有最刻苦耐勞的客家人，所以除了靠地方鄉親努力，這邊又有好山、好水、沒有工廠，連全國第一個農村再生社區的第一張執照，也是在北埔的南埔社區，所以只要政府等單位輔導協助，一定不同凡響，歡迎大家常來這邊作客。
█匯集在地及全國特色商圈店家 展現臺灣商圈蓬勃生命力
為凸顯臺灣各地特色商圈風華，這次活動最大主軸即以北埔商圈在地特色為推廣重點，結合北、中、南、東區之代表商圈，包含臺北晴光商圈、桃園中平商圈、彰化鹿港廟口商圈、臺南安平商圈等，精選全臺近50家商圈業者參加，藉由展售豐富地方美食與文創藝品，並搭配一元競標之促銷活動，吸引消費者前來北埔遊玩，感受臺灣商圈蓬勃茁壯的生命力。
經濟部中小企業處處長吳明機表示，臺灣各地都有充滿地方特色之商圈，希望藉由此活動辦理，可讓民眾充分體驗與感受北埔的地方文化風情，以及瞭解全國各商圈獨具的魅力，讓大家看到臺灣商圈蓬勃發展的生命力。
中華民國全國商圈總會總會長胡神賀也強調，近年來他與總會全體商圈會員一同努力，提升與推廣臺灣商圈魅力及特色，希望民眾都能實際支持與走訪各商圈消費。
█百年隘墾大郡 感受濃厚的客家人文風情
北埔是清代北台灣最大的隘墾區域，時至今日都還留有當年墾拓的痕跡，在短短200公尺的老街上，就有七座古蹟，是全台最密集的古蹟聚落，而北埔獨特的歷史背景也孕育出濃厚的客家人文風情，不論是來到北埔一定要體驗的擂茶文化，還是舉世聞名的東方美人茶、獨步全台的石柿餅都絕對不能錯過！還有全台唯二的冷泉也在北埔，絕對是您炎炎夏日清涼消暑的最佳選擇！
█在地美食、精彩表演、豐富獎品 邀您共享北港購物趣
「2017臺灣OTOP及商圈購物叭叭樂in新竹北埔」活動將於106年9月16日至17日上午10點至下午5點在北埔慈天宮廣場前辦理，現場除了全國特色商圈的精選攤位大集合，還特別邀請多組在地演出團體帶來精彩豐富的舞台表演，希望透過豐富多元的內容及熱鬧繽紛的氛圍，讓消費者清楚感受臺灣商圈的精彩及魅力所在。這個週末，誠摯邀請民眾攜家帶眷造訪新竹北埔！
(圖由新竹縣府提供／由經濟部中小企業處主辦的「2017臺灣OTOP及商圈購物叭叭樂in新竹北埔」9/16-9/17日在新竹縣北埔老街的「北埔魅力商圈」熱鬧登場。)
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