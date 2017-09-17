長庚醫院15日才被爆出疑似濫用子宮鏡檢查，導致死胎事件，不料風波尚未平息，又有自稱在長庚服務20多年的醫護人員爆料，指有一名婦產科教授級醫師，經常受邀到中國大陸演講，但離台時卻未請假找醫師代開刀，造成人在機場打卡，但同一時間卻有開刀紀錄的情況。

一名自稱在林口長庚醫院服務20多年的醫護人員在台大批踢踢實業坊（PTT）爆料，一名灰白頭髮帶著沙啞嗓音的產科教授級醫師，經常受邀到中國大陸各地演講，也時常向護理人員炫耀這些演講所得的大把人民幣謝酬「只是零用金」，但該名醫師在離台期間卻不依規定請假、不找代理醫師，繼續領著健保的查房費，更造成人已在機場打卡，醫院系統內竟還有他的開刀紀錄的情況，並也貼出幾張院內系統照片佐證。

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟（醫勞盟）也在臉書粉絲專頁轉貼這個爆料訊息，並發文表示「其實手術老師掛名徒弟來開一直以來就是醫界陋習，產生薪酬不公勞逸不均的現象。」

《自由時報》報導，長庚醫院發言人黃璟隆表示，依據醫院系統，醫師上網填假單後，系統就會自動停止該醫師在請假當天所有的登載，不會出現仍有開刀紀錄的情況，目前整起事件已在調查中，若違規情況屬實，會將這名醫師送審查委員會議處。