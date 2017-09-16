▲慈濟基金會舉辦「造血幹細胞宣導」活動，志工們沿街展開宣導說明活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.16）

多一份血液資料，就會多一分救人的機會，給一個家庭一份希望。慈濟基金會為配合每年9月第3個星期六，是全球骨髓資料庫的「世界骨髓捐贈者日」， 16日在彰化八卦山大佛前舉辦「造血幹細胞宣導」活動，彰化縣副縣長林明裕到場勉勵慈濟志工，並籲請民眾響應「請將您的愛心，化為搶救生命的具體行動」，不少民眾熱烈參與。

▲慈濟基金會舉辦「造血幹細胞宣導」活動，宣導活動在鼓聲震天表演中揭開序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.16）

彰化八卦山大佛前廣場有近四百位志工不畏酷暑，兵分12路頂著豔陽在彰化八卦山大佛前展開宣導說明活動，現場預約建檔，為往後續的骨髓捐贈驗血活動暖身，宣導活動在靚歌熱舞(書軒小志工)鼓聲震天，原住民等節目表演揭開序幕。

▲慈濟基金會舉辦「造血幹細胞宣導」活動，志工們沿街展開宣導說明活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.16）

慈濟公傳志工劉桂梅指出，全世界還有很多等待移植的血癌病友，每三分鐘就有一個人得到血癌，而「造血幹細胞移植」可以搶救他們的生命，所有建檔的人，都是他們活下去的萬分之一機會，「救人一命，無損已身」請支持造血幹細胞捐贈。

▲張緯柏現身分享他捐贈骨髓的心聲。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.16）

劉桂梅表示，舉辦這項全台同步的活動，就是希望民眾能響應「捐髓救人，無損己身」的精神，成為血液患者生命中的希望燈塔；33歲的張緯柏也現身分享他捐贈骨髓的心聲。張緯柏說，他在98年響應捐髓救人活動建檔，100年配對成功，當時她怕針扎，當時牙一咬，沒想到也給自己有救人的機會。

▲張緯柏現身分享他捐贈骨髓的心聲。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.16）

慈濟骨髓幹細胞中心表示，隨著人口老化或建檔者資料未更新等種種因素，2017年8月已達10%為無法捐贈者或超齡的建檔者，因超過55歲以上即無法捐贈，預計在2020年前就會超過27.22%，甚至在2025年前資料庫配對人數即達到負成長，呼籲建檔者更新資料，並邀請大家共同加入救人的行列。

▲慈濟基金會舉辦「造血幹細胞宣導」活動，志工們沿街展開宣導說明活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.9.16）

劉桂梅說，非親屬的造血幹細胞捐贈，可以說是「利他」行為的極致表現，慈濟骨髓資料庫成立23年來，每年不停歇地在各社區說明志願捐髓者抽血建檔，以維持並增加配對樣本數。一管10毫升的血樣，將化為救人的希望資料，締造生命的奇蹟。